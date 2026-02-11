Podcast
Nacional

Descarta Sheinbaum exigir vacuna a turistas por sarampión

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se pedirá vacuna contra sarampión a visitantes por el Mundial. Confió en que el brote se controlará

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, por ahora, no se exigirá la vacuna contra el sarampión a turistas que visiten México durante los próximos meses, incluso con la cercanía del Mundial de Fútbol 2026.

Durante la conferencia matutina, la mandataria precisó que esa posibilidad no está en la mesa y que cualquier decisión corresponderá a las autoridades sanitarias.

“No se ha considerado una situación de este tipo, lo evaluará la Secretaría de Salud”, afirmó desde Palacio Nacional.

Confían en frenar el brote actual

Sheinbaum sostuvo que el gobierno federal tiene la capacidad para contener el brote, que hoy concentra el 85 por ciento de los casos en siete entidades del país, y recordó que una estrategia similar ya dio resultados en Chihuahua, primer foco importante de contagios.

“Ya lo hicimos en Chihuahua, ya lo controlamos con una estrategia de vacunación casa por casa en donde se detecta un pequeño brote”, explicó.

Subrayó que ese modelo se replicará en otras regiones con mayor transmisión, con brigadas que acuden directamente a colonias y comunidades para aplicar dosis y cerrar cadenas de contagio.

Vacunación nacional y prioridad a infancias

Además, indicó que el esquema de inmunización se desplegará en todo el territorio nacional, con especial atención en niñas y niños, considerados el grupo más vulnerable.

“Se priorizará a las infancias y habrá información muy clara para toda la población”, recalcó.

La titular del Poder Ejecutivo federal, concluyó que la coordinación con la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales será clave para evitar una expansión mayor del virus, al tiempo que reiteró el llamado a revisar cartillas de vacunación y acudir a los centros de salud ante cualquier duda.


