Nacional

Desmantela Marina narcolaboratorio en Nayarit

Este nuevo decomiso representa un golpe económico al crimen organizado por aproximadamente $3,481 millones 502 mil 208 pesos por la droga que no será vendida

  • 16
  • Agosto
    2025

La Secretaría de Marina (Semar) anunció que desmanteló otro narcolaboratorio donde decomisó aproximadamente 12.8 toneladas de metanfetamina en el municipio de San Blas, Nayarit.

El operativo para desmantelarlo se dio luego de su localización tras recorridos a pie cerca del poblado de Boca del Asadero, zona que está marcada por las autoridades como sitio de operación de "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa.

Además de los narcóticos, también se decomisaron 54 mil 500 litros de sustancias químicas, 13 mil 830 kilos de precursores químicos sólidos, 18 reactores, 20 condensadores, cinco mezcladoras, 22 centrifugadoras de 30 kilos y material diverso.

Este nuevo decomiso representa un golpe económico al crimen organizado por aproximadamente $3,481 millones 502 mil 208 pesos por las casi 320 millones de dosis de droga que no serán distribuidas,

Durante la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina, quienes localizaron dos narcolaboratorios durante recorridos terrestres en el ejido de Loma y Tecomate.

Los dos narcolaboratorios fueron neutralizados por las autoridades y el material trasladado para ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público. 


