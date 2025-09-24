Cerrar X
Detienen a 38 de La Luz del Mundo con arsenal de utilería

Fuerzas de seguridad arrestaron a 38 presuntos miembros de la iglesia La Luz del Mundo en Michoacán, incluyendo un estadounidense, y confiscaron armas

  • 24
  • Septiembre
    2025

El operativo desplegado por fuerzas estatales y federales en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán, parecía de alto riesgo: 38 presuntos integrantes de la iglesia La Luz del Mundo fueron sorprendidos en un campamento con un supuesto arsenal y equipo táctico. Pero el recuento final fue menos de película: solo una de las armas era auténtica; las otras 19 resultaron simples réplicas de plástico.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que en el lugar se aseguró una pistola automática calibre 9 milímetros —conocida popularmente como escuadra—, casi una veintena de imitaciones, así como cuchillos, chalecos y radios. Entre los detenidos hay 37 mexicanos y un ciudadano estadounidense.

Fuentes del gabinete de seguridad federal confirmaron que se abrió una carpeta de investigación por la posesión de la pistola 9 mm, al tratarse de una probable violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y por lo que hace a los detenidos, ninguno de ellos cuenta con orden de aprehensión.

Las autoridades estatales relataron que el grupo aseguraba estar preparado para “el fin del mundo” y que el material era para proteger templos y líderes de la congregación. Sin embargo, no acreditaron la legalidad ni del campamento ni de la única arma real, mientras las demás “metralletas” no pasaban de ser utilería.

El operativo fue coordinado por la Guardia Civil, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y policías municipales. Los 38 detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

La captura ocurre en un momento de tensión para la iglesia, cuyo líder, Naasón Joaquín García, enfrenta en Estados Unidos cargos de crimen organizado y abuso sexual.

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, se declaró inocente este martes en una corte federal de Nueva York de seis cargos criminales, entre ellos conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

El autonombrado Apóstol de Jesucristo compareció ante la jueza de distrito Loretta Preska, en la sala 12A del tribunal de Manhattan, para la lectura de cargos. La audiencia fue breve, de unos 15 minutos. García, vestido con traje de reo color beige y con grilletes en los pies, lucía visiblemente más canoso que en su última aparición pública, ocurrida en junio de 2022 en una corte de California.


