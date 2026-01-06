Detienen a alcalde de Cintalapa por corrupción y nexos criminales

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas detuvo al alcalde del municipio de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, señalado por diversos delitos, entre ellos corrupción, abuso de autoridad y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

La FGE informó que la detención se realizó con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y policías estatales, quienes ejecutaron una orden de aprehensión contra el edil, emanado del partido Morena.

De acuerdo con la autoridad, Cruz Díaz enfrentará cargos por ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, corrupción, malversación de recursos públicos y posible vinculación con grupos criminales.

En un comunicado, la Fiscalía subrayó que no se permitirán actos que dañen a la población chiapaneca y reiteró su política de “Cero Corrupción y Cero Impunidad”.

“Toda persona que incurra en conductas delictivas será investigada y presentada ante la justicia, sin distinción alguna”, señaló la dependencia.

Cintalapa, municipio ubicado en los límites con el estado de Oaxaca, ha sido escenario de hechos violentos en los últimos meses debido a la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que mantiene presencia dominante en la región.

A finales de diciembre, en esta localidad fueron hallados los cuerpos de seis hombres que días antes habían sido privados de la libertad en el municipio vecino de Villaflores, tras el ataque e incendio de dos bares, presuntamente perpetrado por un comando del CJNG.

Estos hechos provocaron un amplio operativo de seguridad con la participación de alrededor de 500 elementos de los tres órdenes de gobierno, que derivó en la detención de al menos 11 presuntos integrantes de la delincuencia organizada, así como el aseguramiento de armas, vehículos y tres patrullas clonadas del Ejército Mexicano.

Fuentes de seguridad señalaron que en esta zona se ocultaría Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El Señor de los Caballos”, presunto jefe de plaza del CJNG, quien escapó en octubre pasado tras un operativo fallido que desencadenó narcobloqueos y la quema de vehículos.

