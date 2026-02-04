Envíos de petróleo a Cuba suman US$496 millones en 2025: Pemex

El Gobierno de México aseguró que los envíos de petróleo a Cuba durante 2025 fueron reducidos y no representan un volumen relevante dentro de las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que surgieran cuestionamientos por la relación energética entre ambos países.

Víctor Rodríguez Padilla, director general de la empresa estatal, informó que el valor total de las exportaciones ascendió a 496 millones de dólares.

“Fue menos del uno por ciento de la producción de crudo y apenas 0.1 por ciento de las ventas de petrolíferos de Pemex. Es muy poquito”, afirmó durante la conferencia presidencial.

Un solo contrato comercial

El funcionario explicó que Pemex mantiene únicamente un contrato vigente con Cuba, firmado en 2023, y recalcó que se trata de un acuerdo ordinario.

“Es un contrato comercial normal, como los que tenemos con otros países”, señaló, al recordar que la petrolera mexicana mantiene vínculos energéticos con más de medio centenar de naciones.

Añadió que los volúmenes se ajustan a la capacidad de Pemex y a las solicitudes del gobierno cubano.

“Nos piden en función de sus necesidades y de nuestra disponibilidad”, puntualizó.

Menos exportaciones en general

Rodríguez Padilla también sostuvo que la reducción en los envíos al exterior responde a la política energética de priorizar el uso del crudo dentro del país.

“El petróleo que se produce en México es para beneficio del mexicano”, indicó, al explicar que el incremento en la refinación interna ha limitado las exportaciones globales.

Sheinbaum rechaza opacidad

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura de Pemex y negó que exista información oculta en la relación con la isla.

“No hay nada escondido, no hay nada oscuro, no hay nada malo que se esté haciendo. México siempre ha apoyado a Cuba”, afirmó.

Reconoció que el tema se da en un contexto internacional complejo, luego de advertencias de Estados Unidos sobre posibles sanciones comerciales, pero reiteró que México mantendrá su respaldo humanitario.

“Vamos a enviar ayuda humanitaria mientras se resuelve el tema del petróleo”, sostuvo.

