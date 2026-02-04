Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
cuba_pemex_mexico_envio_928f964581
Nacional

Envíos de petróleo a Cuba suman US$496 millones en 2025: Pemex

Pemex aseguró que las exportaciones de petróleo y derivados a Cuba sumaron $496 millones de dólares en 2025 y representaron menos de 1% de su producción total

  • 04
  • Febrero
    2026

El Gobierno de México aseguró que los envíos de petróleo a Cuba durante 2025 fueron reducidos y no representan un volumen relevante dentro de las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que surgieran cuestionamientos por la relación energética entre ambos países.

Víctor Rodríguez Padilla, director general de la empresa estatal, informó que el valor total de las exportaciones ascendió a 496 millones de dólares.

“Fue menos del uno por ciento de la producción de crudo y apenas 0.1 por ciento de las ventas de petrolíferos de Pemex. Es muy poquito”, afirmó durante la conferencia presidencial.

Un solo contrato comercial

El funcionario explicó que Pemex mantiene únicamente un contrato vigente con Cuba, firmado en 2023, y recalcó que se trata de un acuerdo ordinario.

“Es un contrato comercial normal, como los que tenemos con otros países”, señaló, al recordar que la petrolera mexicana mantiene vínculos energéticos con más de medio centenar de naciones.

Añadió que los volúmenes se ajustan a la capacidad de Pemex y a las solicitudes del gobierno cubano.

“Nos piden en función de sus necesidades y de nuestra disponibilidad”, puntualizó.

Menos exportaciones en general

Rodríguez Padilla también sostuvo que la reducción en los envíos al exterior responde a la política energética de priorizar el uso del crudo dentro del país.

“El petróleo que se produce en México es para beneficio del mexicano”, indicó, al explicar que el incremento en la refinación interna ha limitado las exportaciones globales.

Sheinbaum rechaza opacidad

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura de Pemex y negó que exista información oculta en la relación con la isla.

“No hay nada escondido, no hay nada oscuro, no hay nada malo que se esté haciendo. México siempre ha apoyado a Cuba”, afirmó.

Reconoció que el tema se da en un contexto internacional complejo, luego de advertencias de Estados Unidos sobre posibles sanciones comerciales, pero reiteró que México mantendrá su respaldo humanitario.

“Vamos a enviar ayuda humanitaria mientras se resuelve el tema del petróleo”, sostuvo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_senado_salon_de_belleza_f7395bbb86
Senado vs Cámara Baja: estética privada vs abierta al público
sheinbaum_constitucion_mexicana_3950a47013
México no se doblega, no se arrodilla: Claudia Sheinbaum
sarampion_8_mil_casos_d47a118de1
Aumenta brote de sarampión a 8,411 casos en México, reporta Salud
publicidad

Últimas Noticias

AP_26037026157562_fa77908a59
EUA lanza el sitio TrumpRx para compra de medicina con descuento
Whats_App_Image_2026_02_05_at_9_08_38_PM_1c1fb2216e
Entregan a perrita maratonista, ahora 'Mara', a su nueva familia
Whats_App_Image_2026_02_05_at_9_01_17_PM_e747434c1d
EUA advierte a sus ciudadanos: 'Abandonen Irán ahora'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×