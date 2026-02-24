Podcast
carlos_manzo_d553834907
Nacional

Detienen a otro presunto implicado en el caso de Carlos Manzo

El fiscal de Michoacán informó este martes 24 de febrero de 2026 sobre la detención de un nuevo implicado en el asesinato del alcalde de Carlos Manzo

  • 24
  • Febrero
    2026

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó este martes 24 de febrero de 2026 sobre la detención de un nuevo implicado en el asesinato del alcalde de Carlos Manzo, ocurrido en Uruapan.

Se trata de un hombre identificado como Alan “N”, quien presuntamente participó en los hechos registrados el 1 de noviembre pasado.

De acuerdo con el fiscal, la detención se realizó un día antes en la propia ciudad de Uruapan, como parte del seguimiento a las investigaciones del homicidio del edil.

“El día de ayer se hizo una detención, de Alan, es uno de los participantes también del día primero de noviembre, de estos hechos lamentables de Uruapan”, señaló Torres Piña.

Presunto vínculo con célula criminal

El funcionario explicó que Alan “N” habría estado en acompañamiento con un líder de célula identificado como Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaos”, quien presuntamente participó de manera directa en el crimen.

Según la Fiscalía, el detenido también habría estado involucrado junto con Baruc “N” en la privación de la vida de Fernando “N” y Ramiro “N” el pasado 10 de noviembre.

Torres Piña indicó que la captura permitirá “ir cerrando el círculo de investigación”, particularmente en torno a la filtración de información sobre los movimientos del alcalde hacia Armando “N”, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales.

Habría trasladado a los atacantes

Las indagatorias apuntan a que Alan “N” estuvo a cargo del traslado de los pistoleros que abrieron fuego contra el edil durante el tradicional Festival de las Velas en Uruapan.

Cabe recordar que Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaos”, fue detenido el 23 de diciembre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de las acciones para esclarecer el homicidio.


Comentarios

Etiquetas:
