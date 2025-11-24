Cerrar X
Detienen a reclutador ligado al homicidio de Carlos Manzo

Jaciel 'N' está identificado como responsable de reclutar a dos individuos que presuntamente participaron en el homicidio de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes la detención de Jaciel Antonio “N” en Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la SSPC, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad estatal.

De acuerdo con las labores de investigación, Jaciel Antonio “N” operaba como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas.

Además, está identificado como responsable de reclutar a dos individuos que presuntamente participaron en el homicidio del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Las autoridades federales y estatales señalaron que continuarán trabajando de manera conjunta para combatir la impunidad y detener a todos los implicados en este crimen que ha generado amplia condena en la región.

 


