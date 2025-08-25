Cerrar X
Capturan_a_Jose_Luis_N_en_Colima_familiar_de_El_Mencho_7a95a00cfc
Nacional

Detienen al 'Chalamán', familiar de 'El Mencho' y buscado en EUA

Autoridades federales detuvieron a José Luis 'N', alias 'Chalamán', presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar de 'El Mencho'

  • 25
  • Agosto
    2025

Autoridades federales detuvieron en Colima a José Luis "N", alias "Chalamán", presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar de Nemesio Oseguera Cervantes alis "El Mencho".

Resultado del intercambio de información y de labores de inteligencia, se obtuvo la zona de movilidad del sujeto requerido por las autoridades de Estados Unidos al estar vinculado en la distribución de droga.

En el operativo de captura participaron elementos de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por lo anterior, se implementaron vigilancias fijas y recorridos de seguridad en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, y fue en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez donde los agentes de seguridad identificaron a un sujeto que coincidía con las características de los reportes.

Tras verificar su identidad se cumplimentó la orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud y asociación delictuosa contra José Luis “N”. 

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue trasladado ante la autoridad correspondiente, para los trámites subsecuentes. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

julio_cesar_chavez_52484ed8b5
Reaparece Chávez Jr. tras salir de la prisión en Hermosillo
Alligator_Alcatraz_f654e09d57
Gobierno de EUA busca mantener en operaciones Alligator Alcatraz
Asegura_Gobierno_que_no_hay_inquietud_por_lo_que_El_Mayo_decl_1f44355134
'No hay inquietud por lo que 'El Mayo' declare en EUA': Gobierno
publicidad

Últimas Noticias

Gz_Sa_Dm_KXYA_As1i_F_39f6732f6c
Construirá CFE dos plantas termosolares en Baja California Sur
blog_3376_74c9_768x512_4f513bf913
Capacita San Pedro a tránsitos en Plan de Movilidad Escolar
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_256387e900
Rescata Protección Civil a menor atrapado en máquina de peluches
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×