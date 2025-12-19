Podcast
Coahuila

Decomisan 20 toneladas de pirotécnica y guardan silencio

Tras los operativos, el director local de Protección Civil no respondió llamadas ni mensajes para aclarar el origen de las órdenes del decomiso y clausura

El decomiso de 20 toneladas de pirotecnia y la clausura de la Feria del Cohete en Castaños generaron incertidumbre, debido al hermetismo oficial sobre el operativo y responsabilidades.

El aseguramiento ocurrió luego de que un camión cargado con pólvora y artefactos pirotécnicos cruzara el filtro de la Policía Estatal sin ser detectado.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado cómo la unidad atravesó el arco de seguridad, ni quién autorizó su circulación por el municipio.

El Ayuntamiento de Castaños informó que la feria y su suministro de pólvora estaban autorizados y seguían las medidas de seguridad conforme los reglamentos y protocolos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

No se ha informado el sitio donde permanece resguardada la pirotecnia decomisada, ni el destino final que tendrá este material altamente explosivo.

Tras el operativo, autoridades procedieron al cierre inmediato de la Feria del Cohete, ubicada en la carretera 57 Castaños-Monclova el primero de estos municipios. 

Sin embargo, fue un operativo externo el que ordenó la clausura, sin que hasta ahora se confirme qué dependencia giró la instrucción.

El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ni pudo ser localizado personal de Protección Civil municipal o regional por este medio para cuestionar el desarrollo de los hechos.

El director local de Protección Civil no respondió llamadas ni mensajes para aclarar el origen de las órdenes del decomiso y la clausura.

El coordinador regional de Protección Civil tampoco atendió solicitudes de información realizadas por distintos medios de comunicación.

Esta falta de comunicación oficial incrementa las dudas sobre la legalidad de la operación de la feria y la posible omisión de autoridades municipales.

Personal del 105 Batallón de Infantería negó el acceso a medios de comunicación sobre información del operativo.

Indicaron que cualquier información oficial debería solicitarse en la oficina de comunicación de la Sexta Zona Militar en Saltillo. 

Hermetismo oficial y dudas sobre permisos

El decomiso de esta cantidad de pirotecnia resulta relevante por el riesgo que representa su manejo, traslado y almacenamiento sin supervisión adecuada.

Hasta ahora, ninguna dependencia ha confirmado si existían documentos vigentes que ampararan la comercialización y exhibición de estos productos.

Autoridades municipales sostienen que la feria operaba bajo permisos, aunque no se ha presentado documentación pública que lo acredite.

Se espera que en los próximos días las autoridades estatales o federales emitan un informe detallado del operativo.

 


