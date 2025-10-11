Difunden supuesto accidente sobre caída de avioneta en Veracruz

A través de redes sociales, habitantes del estado de Veracruz informaron sobre la presunta caída de un aeronave en los límites de Poza Rica y Papantla.

En las imágenes compartidas, se muestra como la posible avioneta volaba a poca altura sobre las viviendas, a lo que se presume, se trataba de un aterrizaje forzoso.

Reportan caída de avioneta en #PozaRica por Halliburton. Hay varios videos del momento previo en el que se observa cómo la aeronave va perdiendo altura. #Veracruz pic.twitter.com/Q1r2I4XVgh — Lulú reportera🚴‍♀️ (@lulu_reportera) October 11, 2025

A pesar de la alarma generada entre la ciudadanía y los múltiples reportes recibidos, aún no se encuentra la presunta aeronave siniestrada.

Usuarios mencionaron que aparentemente este transporte aéreo provenía del Estado de Nuevo León, con la finalidad de entregar víveres a las zonas afectadas por las inundaciones en la entidad.

Elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y paramédicos, acudieron hasta el lugar para efectuar un amplio operativo en la colonia Guadalupe Victoria, sin resultados positivos.

Pese a que diversos habitantes se sumaron a los recorridos por caminos de difícil acceso, aún no se tiene la confirmación sobre el posible siniestro.

