Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_11_T081020_084_3203499a05
Nacional

Difunden supuesto accidente sobre caída de avioneta en Veracruz

En redes sociales se compartieron diversas imágenes donde se muestra cómo la aeronave desciende de manera peligrosa al norte de la entidad

  • 11
  • Octubre
    2025

A través de redes sociales, habitantes del estado de Veracruz informaron sobre la presunta caída de un aeronave en los límites de Poza Rica y Papantla.

En las imágenes compartidas, se muestra como la posible avioneta volaba a poca altura sobre las viviendas, a lo que se presume, se trataba de un aterrizaje forzoso.

A pesar de la alarma generada entre la ciudadanía y los múltiples reportes recibidos, aún no se encuentra la presunta aeronave siniestrada.

Usuarios mencionaron que aparentemente este transporte aéreo provenía del Estado de Nuevo León, con la finalidad de entregar víveres a las zonas afectadas por las inundaciones en la entidad.

Elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y paramédicos, acudieron hasta el lugar para efectuar un amplio operativo en la colonia Guadalupe Victoria, sin resultados positivos.

Pese a que diversos habitantes se sumaron a los recorridos por caminos de difícil acceso, aún no se tiene la confirmación sobre el posible siniestro.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T141922_257_d9b630ad16
Recauda Apodaca víveres para damnificados en Veracruz
EH_FOTO_VERTICAL_74_5dbdd9a781
Instalan 'Hagamos la Diferencia' en apoyo a familias de Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T162045_236_41320511a6
Supervisan avances en ampliación de la caseta Monterrey-Cadereyta
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T155958_323_d3163bb0ee
Resaltan avances de consenso interno previo revisión de T-MEC
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T153834_302_a03e6ffdde
Destaca Samuel García avance de 25% de las líneas 4 y 6 del metro
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_36_45_AM_a64c451afb
Alerta en Tampico por palizada del río Pánuco
G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
publicidad
×