Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
medicinas_100_millones_cd56a2e177
Nacional

Supera IMSS-Bienestar 100 millones de medicamentos entregados

En solo cuatro meses, las Rutas de la Salud del IMSS-Bienestar han distribuido más de 100 millones de medicamentos en hospitales y centros de salud del país

  • 16
  • Diciembre
    2025

El IMSS-Bienestar informó que, a través de las Rutas de la Salud, se han entregado más de 100 millones de piezas de medicamentos en apenas cuatro meses desde el arranque de esta estrategia federal.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, destacó que este esfuerzo ha permitido romper con la desigualdad en el abasto entre zonas urbanas y comunidades rurales.

Abasto histórico en hospitales y centros de salud

Svarch precisó que el suministro alcanzó a 8 mil 440 centros de salud y 646 hospitales del IMSS-Bienestar, los cuales hoy cuentan con insumos suficientes para la atención de pacientes.

“Estamos llegando a comunidades de muy difícil acceso y garantizando que los hospitales rurales no queden rezagados frente a los centros urbanos”, subrayó el funcionario.

115-millones-medicinas.jpg

Rutas activas y atención especializada

En la cuarta entrega de medicamentos se distribuyeron más de 14 millones de piezas a 640 hospitales y unidades especializadas, mediante más de 320 rutas activas en todo el país.

El funcionario señaló que el abasto incluye insumos para cirugías, urgencias y tratamientos de alta especialidad, como terapias oncológicas, inmunoterapia y trasplantes.

EH UNA FOTO.jpg

Reconocen labor logística en zonas remotas

Svarch también reconoció el trabajo del personal que hace posible esta estrategia, desde equipos logísticos y choferes hasta operadores de lanchas que permiten llevar medicamentos a comunidades apartadas.

ISSSTE amplía infraestructura médica

En el mismo encuentro, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó avances en la expansión de infraestructura médica.

Destacó la reactivación de la construcción de una unidad de medicina familiar en Arcelia, Guerrero, el inicio de obras en Naucalpan, Estado de México; y la conclusión de nuevos consultorios en Michoacán.

issste-obras.jpg

Refuerzan personal médico en Michoacán

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció la incorporación de 300 trabajadores de la salud a hospitales rurales de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con énfasis en especialidades médicas clave.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_12_16_T095912_371_9aaa79d924
Sale Alex Tonatiuh de Aduanas director de Investigación
sheinbaum_fentanilo_5f59e6cb91
Cuestiona Sheinbaum decreto de Trump sobre fentanilo
sheinbaum_papa_leon_34e4848579
Confirma Presidencia visita de León XIV a México; aún sin fecha
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×