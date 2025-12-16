Supera IMSS-Bienestar 100 millones de medicamentos entregados

El IMSS-Bienestar informó que, a través de las Rutas de la Salud, se han entregado más de 100 millones de piezas de medicamentos en apenas cuatro meses desde el arranque de esta estrategia federal.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, destacó que este esfuerzo ha permitido romper con la desigualdad en el abasto entre zonas urbanas y comunidades rurales.

Abasto histórico en hospitales y centros de salud

Svarch precisó que el suministro alcanzó a 8 mil 440 centros de salud y 646 hospitales del IMSS-Bienestar, los cuales hoy cuentan con insumos suficientes para la atención de pacientes.

“Estamos llegando a comunidades de muy difícil acceso y garantizando que los hospitales rurales no queden rezagados frente a los centros urbanos”, subrayó el funcionario.

Rutas activas y atención especializada

En la cuarta entrega de medicamentos se distribuyeron más de 14 millones de piezas a 640 hospitales y unidades especializadas, mediante más de 320 rutas activas en todo el país.

El funcionario señaló que el abasto incluye insumos para cirugías, urgencias y tratamientos de alta especialidad, como terapias oncológicas, inmunoterapia y trasplantes.

Reconocen labor logística en zonas remotas

Svarch también reconoció el trabajo del personal que hace posible esta estrategia, desde equipos logísticos y choferes hasta operadores de lanchas que permiten llevar medicamentos a comunidades apartadas.

ISSSTE amplía infraestructura médica

En el mismo encuentro, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó avances en la expansión de infraestructura médica.

Destacó la reactivación de la construcción de una unidad de medicina familiar en Arcelia, Guerrero, el inicio de obras en Naucalpan, Estado de México; y la conclusión de nuevos consultorios en Michoacán.

Refuerzan personal médico en Michoacán

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció la incorporación de 300 trabajadores de la salud a hospitales rurales de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con énfasis en especialidades médicas clave.

