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México emite alerta de viaje por brote de ébola en África

La Secretaría de Salud federal emitió aviso preventivo de viaje a Uganda y la República Democrática del Congo por brote de ébola

  • 18
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Salud federal emitió este lunes un aviso preventivo de viaje dirigido a personas que planeen trasladarse a Uganda y a la República Democrática del Congo, tras el brote de ébola reportado recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque las autoridades mexicanas consideran que el nivel de riesgo para el país es bajo, hicieron un llamado a reforzar las medidas de prevención para evitar la importación de casos.

La dependencia explicó que el Virus Ébola Bundibugyo representa un riesgo de salud pública debido a su capacidad de propagación internacional mediante viajeros y al periodo de incubación de la enfermedad, que puede variar entre dos y 21 días.

La enfermedad se transmite a través del contacto directo con sangre, secreciones, fluidos corporales u objetos contaminados de personas infectadas.

Las autoridades sanitarias subrayaron que, a diferencia del Covid-19, el ébola no se transmite por vía aérea.

No existe vacuna ni tratamiento específico

La Secretaría de Salud recordó que actualmente no existe un tratamiento específico ni una vacuna disponible para combatir el Virus Ébola Bundibugyo.

Por ello, insistió en la importancia de mantener vigilancia epidemiológica permanente ante enfermedades emergentes con potencial internacional.

“El riesgo de contagio depende de la exposición de los viajeros a zonas con transmisión activa”, señalaron las autoridades sanitarias en el aviso emitido este lunes.

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Recomendaciones antes y durante el viaje

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica recomendó evitar viajes no esenciales a las zonas afectadas y, en caso de trasladarse, identificar previamente los servicios médicos disponibles en el destino.

Entre las medidas preventivas destacan:

  • Lavarse las manos con frecuencia.
  • Evitar contacto con personas enfermas o con síntomas.
  • No compartir objetos contaminados con fluidos corporales.
  • Mantener comunicación con embajadas y autoridades sanitarias.
  • Buscar atención médica inmediata en caso de presentar síntomas.

Síntomas del ébola

Las autoridades explicaron que entre los principales síntomas de la enfermedad se encuentran:

  • Fiebre
  • Debilidad intensa
  • Dolor muscular
  • Dolor de cabeza
  • Vómito
  • Diarrea
  • Dolor abdominal
  • Sangrado inexplicable

La Secretaría de Salud pidió a las personas que regresen de zonas de riesgo informar de inmediato a las autoridades sanitarias si presentan síntomas compatibles con la enfermedad.

Además, recomendó mantenerse en aislamiento preventivo y evitar automedicarse.

También, las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica activa ante cualquier posible caso importado derivado del flujo internacional de viajeros.


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