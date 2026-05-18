Un 'tema familiar' principal móvil de masacre en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene como principal línea de investigación un posible conflicto familiar tras el asesinato de 10 personas ocurrido durante la madrugada del domingo en la comunidad de Texcalapa, municipio de Tehuitzingo, en un caso que ha conmocionado a la región de la Mixteca poblana por su nivel de violencia.

Entre las víctimas se encuentran tres menores de edad, incluida una bebé de apenas un mes de nacida, además de dos adolescentes de 15 y 16 años.

De acuerdo con las primeras indagatorias, seis de las víctimas pertenecían a una misma familia, mientras que las otras cuatro eran trabajadores del rancho donde ocurrió el multihomicidio.

La fiscal estatal, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que los primeros indicios apuntan a un “tema familiar” como posible origen de la masacre, aunque aclaró que ninguna línea de investigación ha sido descartada.

Las cuatro mujeres asesinadas en el ataque serán investigadas bajo protocolo de feminicidio, informó la Fiscalía, mientras peritos continúan con el análisis de la escena del crimen, donde fueron hallados múltiples indicios balísticos de grueso calibre.

La magnitud del ataque ha encendido alarmas por la saña con la que actuaron los agresores, quienes irrumpieron en el domicilio y dispararon directamente contra sus ocupantes.

Una sobreviviente murió en traslado

Tras la agresión, una mujer fue encontrada aún con signos vitales y recibió atención de paramédicos. Sin embargo, murió dentro de la ambulancia mientras era trasladada a un hospital.

El hecho elevó aún más la indignación social en una comunidad golpeada por una de las peores masacres familiares registradas recientemente en Puebla.

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Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Autoridades estatales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano mantienen operativos coordinados en la zona para localizar a los responsables materiales e intelectuales.

La fiscal aseguró que las investigaciones avanzan con trabajo ministerial, entrevistas a familiares y vecinos, además de peritajes científicos.

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