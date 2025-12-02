Diputados avalan a César Vives para Unidad de Crédito Público

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este martes el nombramiento de César David Vives Flores como nuevo titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En una sesión de poco más de hora y media, Vives fue ratificado por 21 votos a favor, de Morena y aliados, dos votos en contra del PAN y dos abstenciones del PRI.

El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su votación final en el pleno de San Lázaro durante la misma jornada.

“Endeudamiento en senda sostenible”, afirma Vives

Ante cuestionamientos de legisladores, Vives aseguró que el nivel de endeudamiento del país se mantiene en una “senda sostenible” en el mediano y largo plazo, al ubicarse en 51.4% del PIB, por debajo del promedio latinoamericano de 55%.

Añadió que este desempeño ha permitido que agencias internacionales mantengan la calificación crediticia de México, e incluso una de ellas mejoró su perspectiva por el bajo riesgo crediticio.

Funciones clave de la Unidad de Crédito Público

La Unidad de Crédito Público propone la política federal en materia de financiamiento, participa en la elaboración del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo y colabora en proyectos de infraestructura donde intervenga el gobierno, entre otras tareas estratégicas.

¿Quien es César Vives?

César Vives es licenciado en Contaduría y Finanzas por la Universidad de las Américas Puebla y maestro en Finanzas por el ITAM.

Antes de su nombramiento se desempeñaba como director general de Deuda Pública en la propia SHCP.

