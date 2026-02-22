Podcast
Escena

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo

Laura Noguera resultó lesionada después del ataque del reptil cuando se encontraba en una laguna con su madre y mascotas; recibió puntadas y se reporta estable

  • 22
  • Febrero
    2026

Los cocodrilos y tiburones están al acecho de los familiares de famosos mexicanos, y ahora le tocó a la hermana de Mónica Noriega.

Y es que este domingo se dio a conocer que, Laura Noruega, hermana de Monica Noruega, fue mordida por un cocodrilo hasta en dos ocasiones mientras se encontraba en una laguna de Puerto Escondido junto a sus dos perros y su madre.

Así ocurrió el ataque

El incidente se produjo cuando Laura y su madre se encontraban en la laguna junto a los perros en el manglar, cuando el reptil se aproximó, propinándole dos mordidas a la víctima.

Pese a la gravedad, Noruega logró reaccionar y patear al animal.

Estado de salud

Tras su mordida, caminó junto a su madre durante alrededor de 15 minutos hasta encontrar una cabaña donde recibió primeros auxilios y después fue trasladada a un hospital.

Después del incidente, Monica Noruega relató que su hermana, al principio, pensó que solo había sufrido una mordida, pero luego se enteró de que habían sido dos.

Sin embargo, todo quedó en un gran susto, pues después del ataque, la víctima recibió varias puntadas en la pierna y actualmente se reporta en buen estado.


Comentarios

