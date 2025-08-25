Cerrar X
Nacional

Empresario cierra negocio por ola de extorsiones y cobro de piso

El empresario Moisés Muñiz, publicó un video anunciando el cierre de su restaurante en Baja California por extorsiones ejercidas por el crimen organizado

  • 25
  • Agosto
    2025

El empresario Moisés Muñiz, publicó un video en redes sociales anunciando el cierre de su restaurante de mariscos, ubicado en el estado de Baja California, en el municipio de Ensenada, por extorsiones ejercidas por el crimen organizado.

“Les quiero hacer un comunicado que es muy triste, muy fuerte y que no termino de procesar, y es la decisión de cerrar permanente mi negocio debido a la situación de inseguridad que enfrenta hoy, particularmente mi municipio de Ensenada”, afirmó Muñiz sobre su negocio "El Compa Moy".

Además, aclaró que este cierre obedece a la ola de “extorsiones y cobro de piso” que ha sufrido en varias ocasiones, como muchos otras personas en el sector, pero “ya llegué al límite, no puedo exponerme, a mi familia, a mis clientes, a ese riesgo de que llegue un sicario cobarde (...) y nos asesine por vender comida”.

En cuanto a la respuesta de las autoridades, Muñiz aclaró que no solamente son incapaces de actuar, sino que también son cómplices del crimen organizado.

“El gobierno no nos quiere ayudar, las autoridades correspondientes tampoco. Estos grupos mencionan que ya tienen comprado tanto el gobierno estatal como federal, y por ende, los municipios, entonces: ¿A quién le pedimos ayuda?”, cuestionó el restaurantero.

A lo largo del video, el joven admitió que ponía en riesgo su vida solo por emitir este contenido en redes sociales, ya que los cárteles “se han apoderado de mi municipio, nadie ha tenido el valor de hablar o decirlo, y aquellos que quieren hacerlo terminan tres metros bajo tierra”.

Antes de finalizar su mensaje, Muñiz le preguntó a la presidenta de México: “¿No que un México sin hambre Claudia Sheinbaum?”.


