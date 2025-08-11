Cerrar X
PRIVADOS_PODRAN_INVERTIR_40_CON_PEMEX_qi8_R1_847e11053e
Nacional

EUA acusa a dos mexicanos por sobornos a funcionarios de Pemex

Los sobornos habrían sido para que se tomaran medidas y ayudar a las empresas asociadas con uno de los acusados para obtener y retener negocios con la petrolera

  • 11
  • Agosto
    2025

Este lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) reveló que se imputó a dos empresarios mexicanos después de haber participado en un presunto esquema de sobornos para retener y obtener negocios relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP).

De acuerdo con la información revelada por parte del DOJ, los hombres fueron identificados como Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, quienes habrían conspirado para pagar $150,000 dólares en sobornos a los funcionarios.

Ambos enfrentan un cargo de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos por violaciones sustanciales de la FCPA.

Según los documentos judiciales presentados, entre los años 2019 y 2021, Rovirosa, Ávila y otros cómplices habrían ofrecido pagar y habrían pagado sobornos en forma de artículos de lujo, algunos de ellos en productos de marcas como Louis Vuitton y Hublot, además de pagos en efectivo y otros artículos de valor a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP.

Dichos sobornos habrían sido para que se tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con la petrolera mexicana.

Los sobornos ayudaron a estas empresas a obtener contratos con Pemex y PEP por cerca de $2,5 millones de dólares.

De acuerdo con la DOJ, ambos acusados residían legalmente en Texas.

Rovirosa fue procesado este lunes, mientras que Ávila se encuentra prófugo.

El fiscal de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Matthew R. Galeotti, dijo a través de un comunicado que esta acusación “debe enviar” un mensaje claro de que la justicia del país "no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo".

En caso de ser hallados culpables, cada uno sería condenado a un máximo de cinco años de cárcel por cada cargo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_washington_cdmx_36906d309b
Asegura Trump que Washington es 'más insegura' que CDMX y Bogotá
nacional_chapo_cc60de29d8
Autorizan medida para visita de nuevo abogado de 'El Chapo'
finanzas_aranceles_ba9ccc13fe
Extienden EUA y China tregua comercial por otros 90 días
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_1_9e2a2043f4
CDMX tiene 60% menos homicidios que Washington, asegura Brugada
homicidios_bajan_sheinbaum_6bc131db24
Bajan homicidios 25.3% en gobierno de Sheinbaum: Federación
EH_DOS_FOTOS_c2cbf52a57
¿Posible colaboración? Cazzu confirma reunión con Belinda
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×