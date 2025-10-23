Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_23_T112932_017_95d2d2f50c
Nacional

Extraditan a pareja hacia Hungría por diversos delitos en CDMX

Estas personas fueron detenidas por cometer delitos en contra de mujeres húngaras, quienes con engaños las traían a México para prostituirlas

  • 23
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de la República entregó a dos personas de nacionalidad húngara requeridas por el Tribunal de Budapest al ser acusadas por delitos de lenocinio cometido con violencia, secuestro, tomarse la justicia por sus propias manos, poner en peligro a un menor y la falta cometida por abuso de oficios y documentos.

Jozsef “L” y Orsolya “S”, fueron requeridos debido a que en 2009, contactaron vía internet a varias víctimas en Hungría para prometerles un trabajo redituable en México. Sin embargo, cuando las mujeres llegaban a territorio mexicano, eran prostituidas y sufrían maltratos, amenazas y extorsiones.

A los detenidos se les aprehendió con fines de extradición en reclusión, dado que se encontraban internas por una causa penal diversa.

El Gobierno de México concedió la extradición de los reclamados a su homólogo de Hungría. La entrega se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes húngaros designados para su traslado final.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_22_197d31c7be
Aseguran 250 pipas relacionadas con 'huachicol' hídrico en Edomex
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T155344_397_4947cb1b13
Identifican otra banda de montachoques en NL
Whats_App_Image_2025_10_24_at_2_49_35_PM_06ad6d78ae
Señala Gerardo Escamilla que desapariciones ocurren en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_22_197d31c7be
Aseguran 250 pipas relacionadas con 'huachicol' hídrico en Edomex
Whats_App_Image_2025_10_24_at_4_44_53_PM_36bcb58d94
Revisarán autos con placas foráneas en Nuevo León
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T164112_401_3f7d866e64
Denuncian riesgo eléctrico en kínder en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
publicidad
×