Extraditan a pareja hacia Hungría por diversos delitos en CDMX

La Fiscalía General de la República entregó a dos personas de nacionalidad húngara requeridas por el Tribunal de Budapest al ser acusadas por delitos de lenocinio cometido con violencia, secuestro, tomarse la justicia por sus propias manos, poner en peligro a un menor y la falta cometida por abuso de oficios y documentos.

Jozsef “L” y Orsolya “S”, fueron requeridos debido a que en 2009, contactaron vía internet a varias víctimas en Hungría para prometerles un trabajo redituable en México. Sin embargo, cuando las mujeres llegaban a territorio mexicano, eran prostituidas y sufrían maltratos, amenazas y extorsiones.

A los detenidos se les aprehendió con fines de extradición en reclusión, dado que se encontraban internas por una causa penal diversa.

El Gobierno de México concedió la extradición de los reclamados a su homólogo de Hungría. La entrega se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes húngaros designados para su traslado final.

Comentarios