Cerrar X
nacional_paquete_fiscal_2026_4f5cca8ba5
Nacional

Hacienda entrega Paquete 2026 con alza de IEPS y déficit de 4.1%

Hacienda plantea alza de IEPS al tabaco y el azúcar, más aranceles a países sin tratados comerciales. Estima ingresos por 8.7 mil millones y un déficit de 4.1%

  • 08
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó este lunes ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, el segundo del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, con una propuesta de ingresos por $8,7 mil millones de pesos y un déficit fiscal del 4.1% del PIB.

El documento fue entregado la noche de este lunes 8 cerca de las 22:30 horas por el titular de Hacienda, Édgar Amador, luego de dos retrasos. Su entrega, originalmente programada para las 17:00 horas, se realizó al filo del plazo legal.

Entre las medidas destacadas del paquete se contempla un ajuste al IEPS en bebidas azucaradas y tabaco, con el doble propósito de fomentar hábitos más saludables y compensar el costo de enfermedades relacionadas con su consumo. También se propone un impuesto adicional a videojuegos con contenido violento.

Además, se aplicarán “aranceles estratégicos” a países sin acuerdos comerciales con México, como respuesta a un entorno internacional adverso, marcado por tensiones comerciales y geopolíticas, entre ellas las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, según apuntó Amador.

Durante su intervención ante legisladores —con la ausencia del PRI—, el funcionario subrayó que el paquete representa una “visión clara de Estado” y una política económica enfocada en el desarrollo productivo, el fortalecimiento de los derechos sociales y la responsabilidad fiscal.

También afirmó que los ingresos por los impuestos propuestos permitirán a los estados contar con más recursos para salud, educación, seguridad e infraestructura.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

medicos_cubanos_e733f3cd1f
México refuerza convenio con Cuba para atender pie diabético
EH_UNA_FOTO_2025_09_08_T102927_071_bf181241dd
Sheinbaum invita a Poderes al desfile del 16 de septiembre
EH_UNA_FOTO_2025_09_08_T100217_253_99d32909a7
Federación garantiza apoyo a migrantes detenidos por ICE
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5c3dd3bb2a
Descarta Sheinbaum vínculo entre muerte de marino y huachicol
AP_25252504538354_decdbb64fd
Ford llama a revisión casi 1.5 millones de vehículos
banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×