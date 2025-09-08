Hacienda entrega Paquete 2026 con alza de IEPS y déficit de 4.1%

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó este lunes ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, el segundo del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, con una propuesta de ingresos por $8,7 mil millones de pesos y un déficit fiscal del 4.1% del PIB.

El documento fue entregado la noche de este lunes 8 cerca de las 22:30 horas por el titular de Hacienda, Édgar Amador, luego de dos retrasos. Su entrega, originalmente programada para las 17:00 horas, se realizó al filo del plazo legal.

Entre las medidas destacadas del paquete se contempla un ajuste al IEPS en bebidas azucaradas y tabaco, con el doble propósito de fomentar hábitos más saludables y compensar el costo de enfermedades relacionadas con su consumo. También se propone un impuesto adicional a videojuegos con contenido violento.

Además, se aplicarán “aranceles estratégicos” a países sin acuerdos comerciales con México, como respuesta a un entorno internacional adverso, marcado por tensiones comerciales y geopolíticas, entre ellas las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, según apuntó Amador.

Durante su intervención ante legisladores —con la ausencia del PRI—, el funcionario subrayó que el paquete representa una “visión clara de Estado” y una política económica enfocada en el desarrollo productivo, el fortalecimiento de los derechos sociales y la responsabilidad fiscal.

También afirmó que los ingresos por los impuestos propuestos permitirán a los estados contar con más recursos para salud, educación, seguridad e infraestructura.

