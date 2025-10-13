Cerrar X
Hallan cuatro cuerpos dentro de camioneta en Edomex

Cuatro personas, tres mujeres y un hombre, fueron encontradas sin vida dentro de una camioneta con impactos de bala en calles de la colonia Loma Bonita

  • 13
  • Octubre
    2025

Los cuerpos de cuatro personas, tres mujeres y un hombre, fueron localizados la madrugada de este lunes dentro de una camioneta abandonada en calles del municipio de Nezahualcóyotl.

El hallazgo se registró sobre la avenida Agustín de Iturbide, entre las calles 16 de Septiembre y Texcoco, en la colonia Loma Bonita, generando una intensa movilización de cuerpos de seguridad estatales y municipales.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban en una camioneta Honda color gris con placas del Estado de México, la cual presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

Elementos de la policía acordonaron la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron las primeras diligencias y el levantamiento de los cuerpos.

Las autoridades locales informaron que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se espera que familiares acudan a identificarlos en las próximas horas.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las víctimas ni el posible móvil del crimen.


