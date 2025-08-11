Hay 81 mexicanos detenidos en ‘Alligator Alcatraz’: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes 11 de agosto que 81 mexicanos se encuentran detenidos en el centro migratorio “Alligator Alcatraz”, en Florida.

“Al 11 de agosto, el Consulado de México en Miami ha entrevistado a 81 mexicanos internados”, dijo durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Sheinbaum detalló que el personal consular, encabezado por el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, mantiene una presencia constante en el centro.

“Todos ellos están en comunicación con el Consulado, ahí está nuestro compañero exgobernador de Chiapas Rutilio Escandón, que permanentemente está yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos”, señaló.

Asimismo, explicó que el objetivo es reducir el tiempo que los connacionales permanecen detenidos.

“Estamos trabajando permanentemente para que permanezcan ahí el menor número de días, y que si ellos así lo deciden, porque hay personas que quieren hacer un juicio en los EUA, no quieren la deportación inmediata, pero aquellos que lo quieran hacer de inmediato, les damos el apoyo, además del apoyo jurídico que tiene que hacerse por parte de los Consulados”, puntualizó.

Por otra parte, “Alligator Alcatraz” fue inaugurado hace poco más de un mes y construido en solo una semana sobre un aeropuerto abandonado en los Everglades, al oeste de Miami.

Cabe señalar que el lugar está rodeado de caimanes y pantanos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo presenta como un ejemplo para otros centros migratorios, pero organizaciones de derechos humanos lo acusan de ser un símbolo de abusos.

Por su parte, legisladores demócratas informaron que, desde el 12 de julio, en el recinto se encuentran 750 migrantes “en jaulas”.

Actualmente, el centro tiene capacidad para 2,000 personas y se proyecta que llegue a 4,000, de acuerdo con la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM).

Según datos oficiales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene a 55,568 migrantes bajo custodia, un aumento del 49% desde enero.

La administración de Donald Trump ha recurrido a 150 cárceles locales, prisiones federales y nuevos centros como el de Florida para contener la creciente población detenida.

