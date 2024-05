Hay democracia: AMLO tras tercer debate y manifestaciones

El día de ayer el país se sumergió en un acalorado entorno político. Por una parte, la llamada "Marea Rosa" agitaba las plazas principales de diferentes ciudades al rededor del país, mientras que el día de ayer también se celebró el tercer, y último, debate presidencial de cara a las próximas elecciones del 2 de junio.

Ante ello, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró hoy, en conferencia matutina, que el país se encuentre en un contexto muy politizado.

"...el pueblo de México está en su mejor momento... está muy politizado, muy consciente" Andrés Manuel López Obrador

La "Marea" movilizó a miles de ciudadanos al rededor del país en zonas como Cancún, Monterrey, Chihuahua, Puebla, Mérida y tan solo en el Zócalo de la Ciudad de México, se estimó una aglutinación de aproximadamente 95 mil asistentes, en apoyo a la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Horas más tarde, a casi dos semanas para que libren la última batalla, los tres candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum de la alianza ‘‘Sigamos Haciendo Historia", Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, estuvieron por tercera y última vez cara a cara en el debate presidencial.

Te puede interesar Candidatos se juegan su última carta en el último round

López Obrador definió el domingo como "un día intenso", además destacó que "se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica".

Esto en referencia a las manifestaciones respecto a que fuerzas del gobierno intervinieran en la "Marea" realizada ayer. Una de las demandas, entre ellas de Xóchitl Gálvez, era que mientras ocurriera la movilización en el Zócalo se mantuviera izada la Bandera Nacional.

No obstante, un medio nacional reportó que para la manifestación se instalaron vallas de protección que bloquearon un perímetro alrededor del asta bandera. Hecho que le era recriminado al gobierno, ya que las vallas protegían a un contingente de maestros e integrantes de la CNTE que se plantaron en el Zócalo desde el 15 de mayo pasado.

Este hecho fue refutado por la Secretaría de Gobierno durante el transcurso de ayer, no obstante el líder del ejecutivo repitió la aclaración.

"...nosotros (no) habíamos mandado a poner las vallas... fueron los organizadores del movimiento" Andrés Manuel López Obrador

Te puede interesar Respalda SEGOB acceso total al Zócalo de CDMX por manifestaciones

López Obrador aseguró que actualmente en México hay "libertades plenas, democracia auténtica, no simulada, y libertad de expresión, de manifestación, como nunca, no hay persecución a nadie, no se reprime a nadie".

Comentarios