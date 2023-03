Identifican a 8 responsables de muerte de migrantes

Ocho presuntos responsables han sido identificados y son investigados por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 39 personas el lunes pasado.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a los posibles responsables se les investiga por el delito de homicidio.

“Reprobamos al personal que no se apegó a los protocolos”, aseguró la funcionaria federal.

Entre los presuntos responsables se encuentran dos agentes federales, un agente del Instituto Nacional de Migración y cinco guardias de empresa de seguridad privada.

“No se va a proteger a nadie, no va a haber impunidad. Si hay un responsable no vamos a proteger a nadie, no es como en otras administraciones“, declaró.