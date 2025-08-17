Inaugura Sheinbaum unidad de medicina familiar en Ecatepec

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este domingo la inauguración oficial de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la zona de Cerro Gordo, en Ecatepec.

En el evento estuvo acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

La UMF 93 comenzó operaciones el pasado 13 de julio, pero fue este domingo cuando se realizó su apertura oficial, en una ceremonia que dio inicio a las 10:00 horas. Esta unidad médica brindará atención a más de 352 mil derechohabientes en la zona oriente del Estado de México, representando un refuerzo importante al sistema de salud pública en una de las regiones más pobladas del país.

Con una inversión histórica de $435 millones de pesos, la nueva unidad médica cuenta con 34 consultorios de Medicina Familiar, uno de estomatología, dos de salud en el trabajo, uno de atención médica continua, y 13 módulos PrevenIMSS. Además, está equipada con tecnología de última generación y ofrece servicio los siete días de la semana.

Proyecto complementario: CECI en Ecatepec

Previo al acto inaugural, el titular del IMSS, Zoé Robledo, junto al coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Armando Quintero, y la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, realizaron un recorrido por un predio de 3,500 metros cuadrados ubicado junto al centro comercial Las Américas.

En ese espacio, se contempla la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) como parte del llamado Plan Oriente del Estado de México, iniciativa que busca ampliar la cobertura de servicios públicos en zonas con alta densidad poblacional y rezago social.

