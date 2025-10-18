Cerrar X
INE amplía presupuesto por récord de retiros voluntarios

El INE aumentó de 100 a 350 millones de pesos la bolsa presupuestaria para su programa de retiro voluntario, tras superar las expectativas de inscripción

  • 18
  • Octubre
    2025

El Instituto Nacional Electoral (INE) aumentó de 100 a 350 millones de pesos la bolsa presupuestaria para su programa de retiro voluntario, tras superar las expectativas de inscripción.

Un total de 970 trabajadores, principalmente de la rama administrativa y más de 200 del Servicio Profesional Electoral, solicitaron recibir una compensación económica en su finiquito. La cifra no tiene precedente y se da tras la reforma electoral que busca reducir el gasto político en el país.

Ante el cúmulo de solicitudes, la Junta General Ejecutiva (JGE) amplió dos veces la fecha para revisar los expedientes y determinar quiénes recibirán la compensación. Tendrán preferencia quienes cuenten con mayor antigüedad, con un mínimo de 10 años laborando en el INE, antes Instituto Federal Electoral.

La lista de beneficiarios será emitida este lunes por la Dirección Ejecutiva de Administración, con un bono equivalente a tres meses de salario bruto y 20 días por cada año laborado.

Al término de la sesión nocturna de la JGE, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, agradeció a las áreas por su trabajo y por aprobar por unanimidad la ampliación de recursos.


