Nacional

INE aportará temas técnicos a discusión de reforma electoral

El INE y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral acordaron integrar una lista de temas técnicos que serán discutidos en mesas de trabajo

  • 26
  • Agosto
    2025

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral acordaron integrar una lista de temas técnicos y especializados que serán discutidos en mesas de trabajo, antes de la redacción formal de la propuesta de reforma.

El acuerdo se alcanzó tras la primera reunión entre consejeros del INE y miembros de la Comisión, realizada en la biblioteca Lázaro Cárdenas de la Secretaría de Gobernación.

Entre los asuntos a analizar figuran las prerrogativas de los partidos políticos, la fiscalización, el papel de los organismos locales e incluso la forma de votar.

“Hemos llegado a la conclusión de hacer un listado de temas, de carácter técnico, en la materia electoral, y con ese listado vamos a integrar grupos de trabajo para mantener el contacto permanente con el Instituto”, explicó Pablo Gómez, presidente de la comisión.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respaldó el compromiso y señaló que de estas mesas derivarán aportaciones especializadas que quedarán como insumo para los trabajos de la comisión.

Gómez subrayó que estos encuentros abrirán la crítica al sistema electoral vigente, con miras a construir los cambios necesarios, aunque aclaró que la autonomía de las autoridades electorales no está en juego.

“Formamos parte de una corriente histórica en México que siempre luchó por la imparcialidad de los órganos electorales. Esa posición la mantiene y mantendrá el gobierno de la presidenta Sheinbaum”, afirmó.

Por su parte, el consejero Jorge Montaño destacó la disposición del gobierno para escuchar al órgano electoral y consideró indispensable que se tomen en cuenta las reformas anteriores, así como experiencias recientes como la elección judicial.

A la reunión asistieron, por parte de la Comisión Presidencial, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el consejero jurídico de Presidencia, Ernestina Godoy; José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de Presidencia; Jesús Ramírez, coordinador de Asesores; y Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno.

En representación del INE acudieron la mayoría de los consejeros, con excepción de Carla Humphrey, Dania Ravel y Jaime Rivera.


Comentarios

Etiquetas:
