Inician obras para el Polo del Bienestar en Huamantla, Tlaxcala

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, anunció el inicio de las obras del Polo del Bienestar en Huamantla, una ambiciosa iniciativa que contempla una inversión de $540 millones de dólares y la generación de más de 5 mil empleos directos e indirectos.

Durante el anuncio, la mandataria estatal precisó que el proyecto, cuya entrega está programada para el 28 de febrero de 2026 ya cuenta con el 80% del espacio comprometido, respaldado por seis cartas de intención en proceso de compra-venta de terrenos. Además, se encuentran en etapa de negociación cuatro empresas nacionales y extranjeras interesadas en establecerse en el complejo.

Cuéllar Cisneros también informó que el proyecto incluirá un Centro de Cuidado Infantil (CECiS) para madres trabajadoras.

La gobernadora extendió una invitación formal a la presidenta de México para asistir a la inauguración de la obra en 2026.

Impulso económico e industrial

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el Polo de Desarrollo en Huamantla es el más avanzado del país, y reiteró que su infraestructura estará concluida en el primer trimestre de 2026.

Según el funcionario federal, en esta zona ya se tienen inversiones comprometidas de empresas estadounidenses y alemanas, lo que significará la creación de 6 mil empleos directos adicionales.

Ebrard también anunció que la CONCANACO-Servytur pondrá en marcha una iniciativa para fortalecer la comercialización de productos mexicanos en la región, aprovechando la infraestructura y capacidad logística del Polo.

En el marco de este anuncio, el secretario adelantó que este mismo día se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que suspende la importación temporal de calzado terminado, con el objetivo de proteger a la industria nacional frente a prácticas comerciales que afectan su competitividad.

