Cerrar X
Inician_obras_para_el_Polo_del_Bienestar_en_Huamantla_Tlaxcala_c8a9c4393d
Nacional

Inician obras para el Polo del Bienestar en Huamantla, Tlaxcala

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, anunció el inicio de las obras del Polo del Bienestar con una inversión de $540 millones de dólares

  • 28
  • Agosto
    2025

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, anunció el inicio de las obras del Polo del Bienestar en Huamantla, una ambiciosa iniciativa que contempla una inversión de $540 millones de dólares y la generación de más de 5 mil empleos directos e indirectos.

Durante el anuncio, la mandataria estatal precisó que el proyecto, cuya entrega está programada para el 28 de febrero de 2026 ya cuenta con el 80% del espacio comprometido, respaldado por seis cartas de intención en proceso de compra-venta de terrenos. Además, se encuentran en etapa de negociación cuatro empresas nacionales y extranjeras interesadas en establecerse en el complejo.

Inician obras para el Polo del Bienestar en Huamantla, Tlaxcala

Cuéllar Cisneros también informó que el proyecto incluirá un Centro de Cuidado Infantil (CECiS) para madres trabajadoras.

La gobernadora extendió una invitación formal a la presidenta de México para asistir a la inauguración de la obra en 2026.
Impulso económico e industrial

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el Polo de Desarrollo en Huamantla es el más avanzado del país, y reiteró que su infraestructura estará concluida en el primer trimestre de 2026. 

Inician obras para el Polo del Bienestar en Huamantla, Tlaxcala

Según el funcionario federal, en esta zona ya se tienen inversiones comprometidas de empresas estadounidenses y alemanas, lo que significará la creación de 6 mil empleos directos adicionales.

Ebrard también anunció que la CONCANACO-Servytur pondrá en marcha una iniciativa para fortalecer la comercialización de productos mexicanos en la región, aprovechando la infraestructura y capacidad logística del Polo.

En el marco de este anuncio, el secretario adelantó que este mismo día se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que suspende la importación temporal de calzado terminado, con el objetivo de proteger a la industria nacional frente a prácticas comerciales que afectan su competitividad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

carlos_rivera_fundacion_3f34f630bc
Lanza Carlos Rivera fundación para impulsar arte y cultura
hospital_imss_santa_catarina_e312ba4dcd
Inician obras del nuevo hospital del IMSS en Santa Catarina
Whats_App_Image_2025_01_28_at_8_17_24_PM_db06c36f09
Anuncian primer festival del cabrito en Tamaulipas 
publicidad

Últimas Noticias

AP_25241791894848_01200aca4b
Corte de EUA falla contra aranceles de Trump, pero los mantiene
mujeres_fallecidas_incendio_anexo_c10f1575ef
Confirma Fiscalía que incendio en anexo fue provocado 
Whats_App_Image_2025_08_29_at_4_57_03_PM_8b5b57303c
Se registra incendio en paquetería en Monterrey. 
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
Pide_Morena_reubicacion_de_Ternium_491d9bc6c1
Pide Morena reubicación de planta Ternium fuera de Monterrey
publicidad
×