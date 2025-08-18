Cerrar X
Escena

Lanza Carlos Rivera fundación para impulsar arte y cultura

Carlos Rivera presentó la Fundación Te Soñé, proyecto que busca preservar las tradiciones de Huamantla, apoyar a los artesanos locales y proyectar el arte

  • 18
  • Agosto
    2025

En el marco de "La noche que nadie duerme", el cantante Carlos Rivera anunció la creación de la Fundación Te Soñé, una iniciativa que busca impulsar el arte, la historia y las tradiciones de su tierra natal, además de abrir oportunidades para los artesanos y artistas de la región.

“El proyecto nace porque sentí la necesidad de ayudar a que más gente cumpla sus sueños, primero en mi tierra, que tanta falta hace tener y acercar el arte para transformar vidas, y después en todo el país”, explicó Rivera durante la presentación.

El intérprete destacó que uno de los ejes principales será el rescate del alfombrismo, tradición emblemática de Huamantla, especialmente durante el Día de Muertos.

Rivera recordó que muchos artesanos huamantlecos terminaban trabajando para otras ciudades sin recibir reconocimiento por su origen.

“Me di cuenta de que la mayoría de nuestros alfombristas eran contratados en otros estados, pero nadie sabía que eran de Huamantla”, lamentó.

Para contrarrestar esta situación, la fundación busca que los alfombristas tengan empleo bien remunerado en su tierra, generando además un atractivo turístico.

Trabajo y reconocimiento para los artesanos

El cantante señaló que el objetivo no solo es generar ingresos, sino también dar visibilidad a quienes mantienen vivas las tradiciones.

“No solo es el pago, sino que se les reconozca, porque es muy importante que se sepa quiénes son, conocer las manos, las caras de los artesanos”, expresó.

En 2024, más de 600 artesanos, incluyendo un colectivo conformado solo por mujeres, participaron en la creación de alfombras durante celebraciones en Huamantla gracias al impulso de Rivera.

Proyección nacional del arte de Tlaxcala

Si bien la fundación inicia en Tlaxcala, la intención es expandir su alcance a todo México.

“Queremos hacer proyectos en todo el país. Tlaxcala es el estado más pequeño, pero con una cultura muy grande, y desde aquí queremos mostrar la riqueza de México”, puntualizó.

Además de apoyar a los artesanos, Rivera destacó que busca inspirar a jóvenes y niños para que crean en sus sueños.

“Yo salí de aquí y lo único que me diferencia, es que tenía muchos sueños en mi corazón y me atreví a salir por ellos”, señaló.

Rivera prepara nuevo disco con mariachi

En paralelo a este proyecto cultural, Carlos Rivera adelantó que trabaja en un nuevo disco de música inédita con mariachi, un género con el que ya había experimentado en su segundo álbum Mexicano.

“He estado escribiendo con otros compositores, es un material al que le he puesto mucho cariño”, comentó.


Comentarios

