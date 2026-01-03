Sheinbaum supervisa polo industrial en Huamantla, Tlaxcala

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inició el año 2026 con la supervisión del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar ubicado en Huamantla, Tlaxcala, un proyecto industrial estratégico diseñado para fortalecer la atracción de inversiones productivas en el país.

Impulso al desarrollo industrial

El polo cuenta con una extensión superior a las 50 hectáreas y se perfila como un modelo eficiente de crecimiento económico, al combinar planeación, certeza jurídica y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Iniciamos 2026 con supervisión al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, un desarrollo industrial de más de 50 hectáreas. pic.twitter.com/4DoeTe94wk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

Durante su visita, la mandataria destacó el trabajo conjunto con el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora de Tlaxcala, para crear condiciones que faciliten la llegada de capital nacional e internacional.

Modelo con certeza y transparencia

El proyecto opera a través de un fideicomiso que permite desarrollar la urbanización del área, asignar terrenos a las empresas participantes y mantener una administración ordenada y transparente.

Este esquema busca garantizar confianza a los inversionistas y un uso eficiente del suelo industrial.

Actualmente, el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar alberga a siete empresas, tanto nacionales como internacionales, que ya han concretado inversiones en la región, reflejando el interés del sector privado por expandir sus operaciones en México.

El desarrollo cuenta con incentivos federales y estatales, lo que lo convierte en un referente de cómo impulsar el crecimiento económico con visión de largo plazo, generación de empleo y beneficios directos para las comunidades locales.

