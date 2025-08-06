Invertirán $1,695 millones en puentes de CDMX-Edomex

El Gobierno de la Ciudad de México dio inicio formal a las obras de reconstrucción y rehabilitación de dos puentes vehiculares ubicados en la zona de Alameda Oriente, infraestructura que conecta la capital con el Estado de México y que resultó gravemente afectada por el sismo de septiembre de 2017.

De acuerdo con Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se destinarán $1,695 millones de pesos a estos trabajos, que contemplan la demolición y reconstrucción de uno de los puentes y la rehabilitación integral del segundo.

Fechas clave: mayo de 2026 y octubre de 2027

El primer puente, de 500 metros de longitud y dirección hacia el Estado de México, será completamente demolido. Su reconstrucción está programada para concluir en mayo de 2026.

Mientras que el segundo puente, de 700 metros y que conecta hacia Ciudad de México, será rehabilitado con fecha de finalización estimada en octubre de 2027.

Vía crucial para 65 mil vehículos diarios

Cabe destacar que ambos puentes cruzan el río Churubusco y resultan esenciales para la movilidad regional, ya que enlazan con las autopistas 150D (México-Puebla) y 136D (Peñón-Texcoco).

Se estima que alrededor de 65 mil vehículos circulan diariamente por esta conexión.

Daños estructurales desde el 2017

Uno de los puentes ha estado cerrado desde hace ocho años, debido a daños severos como grietas, desplazamiento de vigas e inclinación de columnas. Los trabajos de demolición ya comenzaron, y la fase de construcción se pondrá en marcha durante agosto de 2025.

Por otra parte, la obra forma parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, una estrategia que busca mejorar la seguridad vial, conectividad y tiempos de traslado entre la capital y los municipios del valle oriente mexiquense.

