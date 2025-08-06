Cerrar X
EH_UNA_FOTO_6b49018535
Nacional

Invertirán $1,695 millones en puentes de CDMX-Edomex

El Gobierno capitalino anunció la reconstrucción y rehabilitación de dos puentes vehiculares dañados por el sismo de 2017 en la zona de Alameda Oriente

  • 06
  • Agosto
    2025

El Gobierno de la Ciudad de México dio inicio formal a las obras de reconstrucción y rehabilitación de dos puentes vehiculares ubicados en la zona de Alameda Oriente, infraestructura que conecta la capital con el Estado de México y que resultó gravemente afectada por el sismo de septiembre de 2017.

De acuerdo con Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se destinarán $1,695 millones de pesos a estos trabajos, que contemplan la demolición y reconstrucción de uno de los puentes y la rehabilitación integral del segundo.

Fechas clave: mayo de 2026 y octubre de 2027

El primer puente, de 500 metros de longitud y dirección hacia el Estado de México, será completamente demolido. Su reconstrucción está programada para concluir en mayo de 2026.

Mientras que el segundo puente, de 700 metros y que conecta hacia Ciudad de México, será rehabilitado con fecha de finalización estimada en octubre de 2027.

Vía crucial para 65 mil vehículos diarios

Cabe destacar que ambos puentes cruzan el río Churubusco y resultan esenciales para la movilidad regional, ya que enlazan con las autopistas 150D (México-Puebla) y 136D (Peñón-Texcoco).

Se estima que alrededor de 65 mil vehículos circulan diariamente por esta conexión.

Daños estructurales desde el 2017

Uno de los puentes ha estado cerrado desde hace ocho años, debido a daños severos como grietas, desplazamiento de vigas e inclinación de columnas. Los trabajos de demolición ya comenzaron, y la fase de construcción se pondrá en marcha durante agosto de 2025.

Por otra parte, la obra forma parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, una estrategia que busca mejorar la seguridad vial, conectividad y tiempos de traslado entre la capital y los municipios del valle oriente mexiquense.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Anuncian_regulacion_de_centro_estatal_para_atencion_de_adicciones_8cd3ba41dd
Anuncian regulación de centro estatal para atención de adicciones
EH_UNA_FOTO_cc2072cadf
Avanza en un 40% la supervisión de los anexos en Coahuila
El_mexicano_Will_Hernandez_firma_con_los_Arizona_Cardinals_60e1973727
El mexicano Will Hernández firma con los Arizona Cardinals
publicidad

Últimas Noticias

Realizara_Mexico_simulacro_con_alerta_movil_en_septiembre_e25a865cef
Realizará México simulacro con alerta móvil en septiembre
Abren_inscripciones_para_Jovenes_Construyendo_el_Futuro_5e6559a691
Abren inscripciones para Jóvenes Construyendo el Futuro
Whats_App_Image_2025_08_07_at_4_58_11_PM_7fd2169362
Instalan Comisión Estatal de Desarrollo Social en el estado
publicidad

Más Vistas

estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Captura_de_pantalla_2025_08_05_185945_3aed661ba9
Apagón en Buenos Aires deja casi 60,000 personas sin luz
publicidad
×