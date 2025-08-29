Investiga Gobierno pensiones millonarias y corrupción en PEMEX

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno ya investiga pensiones millonarias otorgadas a extrabajadores de PEMEX y Luz y Fuerza del Centro, muchas de ellas concedidas durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum indicó que estas pensiones "exorbitantes" son parte de un esquema heredado del periodo neoliberal y que actualmente se revisan otros casos de exfuncionarios que reciben montos fuera de toda proporción.

Pensiones millonarias bajo la lupa

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de la Función Pública, detalló que tan solo en el caso de Luz y Fuerza del Centro, 14 mil extrabajadores representan una carga de $28 mil millones de pesos.

Entre ellos, destaca un caso que recibe un millón de pesos mensuales, mientras que:

33 personas tienen pensiones entre $700 mil y $999 mil pesos al mes.

75 entre $400 mil y $699 mil.

205 entre $300 mil y $399 mil.

603 personas más reciben entre $200 mil y $299 mil pesos mensuales.

En el caso de PEMEX, los datos también son alarmantes. Hay:

15 personas que reciben más de $340 mil pesos al mes.

8 entre 320 mil y $339,999 pesos.

115 con pensiones de $300 mil a $319,999 pesos.

133 entre $280 mil y $299,999.

94 con montos mensuales de entre $260 mil y $279,999 pesos.

Buenrostro afirmó que estas personas reciben, en promedio, 39 veces más que un trabajador común, por lo que se han conformado mesas interinstitucionales para revisar la legalidad de estas pensiones con la participación del IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE, SHCP, INDEP y la Secretaría del Bienestar.

Además, se emitirán oficios para normar el pase de supervivencia y homologar la integración de expedientes de pensionados en la Administración Pública Federal (APF), así como convenios de colaboración con RENAPO y registros civiles estatales.

Cero impunidad ante sobornos: investigación por corrupción en PEMEX

En otro frente, la presidenta Sheinbaum reiteró su compromiso con la política de "cero impunidad" frente a actos de corrupción dentro del gobierno.

Citó el caso de varios exfuncionarios de PEMEX que habrían recibido sobornos por parte de empresas extranjeras, en violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos. Entre los señalados se encuentran:

Ramón Alejandro Rovirosa Martínez

Mario Alberto Ávila Lizárraga

Ambos vinculados a siete empresas estadounidenses. También se investiga a tres exfuncionarios adicionales identificados como Roberto "N", Juan "N" y Erick "N", quienes ya no trabajaban en la paraestatal al inicio de las investigaciones.

“El gobierno de México está colaborando activamente con autoridades internacionales para avanzar en estas indagatorias”, señaló la mandataria. Añadió que, de comprobarse su culpabilidad, los implicados actuaron por cuenta propia y al margen de la ley.

