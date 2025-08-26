Jalisco reproduce en cautiverio ejemplares de tortuga amenazada

Un zoológico de Jalisco logró reproducir por primera vez en cautiverio a un ejemplar de tortuga casquito, especie endémica de México cuya supervivencia se encuentra amenazada.

Este especie fue descubierta en 2018 y cuenta con apenas 500 ejemplares, pues todo su hábitat, en la zona del Río Olmeca, ha sido arrasado por la expansión de la mancha urbana, además, los traficantes de animales también se volvieron una amenaza.

La Kinosternon vogti, conocida como ‘Tortuga Casquito de Vallarta’ se caracteriza por la mancha amarilla que los machos tienen en la nariz y por alcanzar apenas los 10 centímetros de largo en edad adulta. Una cría recién eclosionada mide cerca de 2 centímetros, lo que equivale al ancho del dedo pulgar de una persona adulta.

El zoológico recibió estos 37 ejemplares que fueron decomisados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2023, lograron el apareamiento de algunas parejas que viven en un área del herpetario con condiciones similares a su hábitat natural.

Las tortugas hembras desovaron algunos huevos que fueron empollados por el grupo de profesionales del zoológico mediante una incubadora donde controlan la temperatura y la humedad.

De este proceso, nació el primer individuo el 30 de junio con un peso de 2,8 gramos y al que los biólogos llaman cariñosamente ´migaja’, debido a su tamaño. En la incubadora permanecen otros seis huevos en espera de que concluyan su proceso de desarrollo que es de aproximadamente de 120 días.

Esto representa un hito para la investigación de reptiles, pues ayudará a conservar esta especie, incrementará el conocimiento que hay de ella y ayudará a que haya más colonias en su hábitat natural.

El reto es que las nueve hembras en edad fértil logren al menos una puesta exitosa cada una logre, aunque los resultados son inciertos debido al bajo índice de fecundidad pues pueden desovar hasta cuatro huevos, aunque no todos se logran.

Comentarios