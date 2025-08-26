Cerrar X
583a43d0369404b546c773949dcfbe5a135f0bc5w_718e904ae5
Nacional

Jalisco reproduce en cautiverio ejemplares de tortuga amenazada

Este especie fue descubierta en 2018 y cuenta con apenas 500 ejemplares, pues su hábitat, en Río Olmeca, ha sido arrasado por la expansión de la mancha urbana

  • 26
  • Agosto
    2025

Un zoológico de Jalisco logró reproducir por primera vez en cautiverio a un ejemplar de tortuga casquito, especie endémica de México cuya supervivencia se encuentra amenazada.

Este especie fue descubierta en 2018 y cuenta con apenas 500 ejemplares, pues todo su hábitat, en la zona del Río Olmeca, ha sido arrasado por la expansión de la mancha urbana, además, los traficantes de animales también se volvieron una amenaza.

La Kinosternon vogti, conocida como ‘Tortuga Casquito de Vallarta’ se caracteriza por la mancha amarilla que los machos tienen en la nariz y por alcanzar apenas los 10 centímetros de largo en edad adulta. Una cría recién eclosionada mide cerca de 2 centímetros, lo que equivale al ancho del dedo pulgar de una persona adulta.

El zoológico recibió estos 37 ejemplares que fueron decomisados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2023, lograron el apareamiento de algunas parejas que viven en un área del herpetario con condiciones similares a su hábitat natural.

559cb64343244589f14eb70fb11ead84e5cdfb00w.jpg

Las tortugas hembras desovaron algunos huevos que fueron empollados por el grupo de profesionales del zoológico mediante una incubadora donde controlan la temperatura y la humedad.

De este proceso, nació el primer individuo el 30 de junio con un peso de 2,8 gramos y al que los biólogos llaman cariñosamente ´migaja’, debido a su tamaño. En la incubadora permanecen otros seis huevos en espera de que concluyan su proceso de desarrollo que es de aproximadamente de 120 días.

Esto representa un hito para la investigación de reptiles, pues ayudará a conservar esta especie, incrementará el conocimiento que hay de ella y ayudará a que haya más colonias en su hábitat natural.

El reto es que las nueve hembras en edad fértil logren al menos una puesta exitosa cada una logre, aunque los resultados son inciertos debido al bajo índice de fecundidad pues pueden desovar hasta cuatro huevos, aunque no todos se logran. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1fb594c144
Alertan por fraudes en ventas de terrenos en Sierra de Zapalinamé
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
Copan_ruinas_intervencion_tuneles_2_0aa1b34b1f
Honduras destina un $1 mdd para cuidar ruinas Mayas
publicidad

Últimas Noticias

escena_ximena_navarrete_familia_0712422f70
Ximena Navarrete celebra 15 años de su corona de Miss Universo
QWD_95cfc6f616
Sin denuncias formales contra integrantes del sindicato de CATEM
deportes_benfica_42fecafd59
Benfica vence a Fenerbahçe y es el último clasificado a Champions
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
publicidad
×