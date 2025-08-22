La presidenta de México anuncia 'Café Bienestar'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en su conferencia matutina desde Palacio Nacional la próxima producción del Café del Bienestar, un proyecto destinado a respaldar a mujeres de la montaña de Guerrero.

“Vamos a presentar pronto, con María Luisa Albores, el Café del Bienestar para que se sigan retorciendo”, declaró la mandataria, en un mensaje dirigido a sus opositores.

Sheinbaum detalló que el café se adquirirá a pequeños productores de Guerrero a un precio justo, será procesado, convertido en soluble y distribuido en las Tiendas del Bienestar.

“Es 100% café, está riquísimo, por cierto”, destacó la presidenta, subrayando la calidad del producto.

La iniciativa se suma a otros proyectos exitosos del Gobierno, como la Miel del Bienestar, adquirida directamente de productores de Yucatán y Campeche, y el Chocolate del Bienestar, elaborado con cacao de Tabasco y el norte de Chiapas.

Este último ha tenido una gran aceptación, disponible en presentaciones de barra (14 pesos), polvo (38 pesos) y mesa (96 pesos), y es ampliamente demandado en las Tiendas del Bienestar a nivel nacional.

Con el Café del Bienestar, el Gobierno de Sheinbaum busca fortalecer el apoyo a comunidades rurales y promover el comercio justo, consolidando su estrategia de impulso a productos mexicanos en beneficio de los sectores más vulnerables.

