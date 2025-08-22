Cerrar X
descarga_23_ff9fd85e3e
Nacional

La presidenta de México anuncia 'Café Bienestar'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en su conferencia matutina desde Palacio Nacional la próxima producción del Café del Bienestar

  • 22
  • Agosto
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en su conferencia matutina desde Palacio Nacional la próxima producción del Café del Bienestar, un proyecto destinado a respaldar a mujeres de la montaña de Guerrero.

“Vamos a presentar pronto, con María Luisa Albores, el Café del Bienestar para que se sigan retorciendo”, declaró la mandataria, en un mensaje dirigido a sus opositores.

Sheinbaum detalló que el café se adquirirá a pequeños productores de Guerrero a un precio justo, será procesado, convertido en soluble y distribuido en las Tiendas del Bienestar.

“Es 100% café, está riquísimo, por cierto”, destacó la presidenta, subrayando la calidad del producto.

La iniciativa se suma a otros proyectos exitosos del Gobierno, como la Miel del Bienestar, adquirida directamente de productores de Yucatán y Campeche, y el Chocolate del Bienestar, elaborado con cacao de Tabasco y el norte de Chiapas.

Este último ha tenido una gran aceptación, disponible en presentaciones de barra (14 pesos), polvo (38 pesos) y mesa (96 pesos), y es ampliamente demandado en las Tiendas del Bienestar a nivel nacional.

Con el Café del Bienestar, el Gobierno de Sheinbaum busca fortalecer el apoyo a comunidades rurales y promover el comercio justo, consolidando su estrategia de impulso a productos mexicanos en beneficio de los sectores más vulnerables.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2b4f95e909
Anuncia Sheinbaum visita del presidente de Francia a México
sheinbaum_muller_adb12d7ae9
Beatriz Gutiérrez vive en México, no en España: Sheinbaum
Inaugura_Sheinbaum_unidad_de_medicina_familiar_en_Ecatepec_a63a98d8b4
Inaugura Sheinbaum unidad de medicina familiar en Ecatepec
publicidad

Últimas Noticias

zinc_nacional_e2220b37fd
Zinc Nacional regresa a operar tras cumplir norma ambiental
DD_Rkc_Mz_UQA_Avjk_H_18ca7f6747
India mantiene negociación de acuerdo comercial con EUA
Gz_Eei9_WYA_Ahq_O4_13858c2aec
Barcelona remonta al Levante con un gol sobre la hora
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T122442_397_455f6a7a45
Despiden a 700 empleados en Saltillo; empresa entrega liquidación
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
445caaf6_356f_41f5_a2be_29fafc8ed8d7_00a07e20ae
Está Nuevo León a punto de ser número 1 en movilidad: Samuel
publicidad
×