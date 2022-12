Lamenta López Obrador fallecimiento de 'Pelé'

Junto al resto del mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', quien murió hoy jueves 29 de diciembre a los 82 años de edad.

El mandatario federal señaló que 'O Rei' fue un 'gran futbolista' y un 'humilde maestro' que influyó a otros jugadores de su natal Brasil como Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho.

López Obrador citó al ex jugador del Barcelona, cuando ganó su primer balón de oro en donde Assis Moreira recordó a su padre y su situación económica.

'Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre', citó el presidente.