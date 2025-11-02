Alcalde Carlos Manzo contaba con protección federal: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que no se descarta ninguna línea de investigación en torno al asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre tras un evento público en el centro del municipio.

Durante una conferencia de prensa, Harfuch informó que el edil contaba con protección asignada desde diciembre de 2024, la cual fue reforzada en mayo de 2025, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Carlos Manzo tenía seguridad inmediata proporcionada por elementos de la policía municipal y apoyo periférico de 14 efectivos de la Guardia Nacional, además de dos vehículos oficiales”, explicó el funcionario.

El titular de Seguridad detalló que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, el arma utilizada en el ataque fue identificada como relacionada con agresiones previas entre grupos del crimen organizado en la región.

Según los reportes, el atentado se registró alrededor de las 20:10 horas, cuando un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro realizó al menos siete disparos contra el presidente municipal, quien fue trasladado a un hospital donde perdió la vida más tarde.

El agresor fue abatido en el lugar, mientras que dos personas más fueron detenidas.

Las autoridades analizan videos de cámaras del C5 y comercios cercanos para reconstruir los hechos y determinar la posible autoría intelectual del crimen.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, señaló que siempre hubo coordinación entre la 21 Zona Militar y el gobierno municipal, y que por instrucciones suyas se mantuvo comunicación constante con el alcalde.

“Desde diciembre se reforzó la seguridad del presidente municipal, con apoyo de la Guardia Nacional y personal militar asignado a la región”, puntualizó Trevilla.

Tras el ataque, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una reunión urgente del Gabinete de Seguridad, en la que participaron los titulares de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad y la Guardia Nacional, con el objetivo de coordinar las acciones de respuesta.

El Gobierno federal informó que se reforzaron los patrullajes en la zona y reiteró que el asesinato de Carlos Manzo no quedará impune, subrayando el compromiso de esclarecer el crimen y detener a todos los responsables.

