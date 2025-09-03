Marco Rubio se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó este miércoles a Palacio Nacional a las 9:50 horas, acompañado por un reducido grupo de colaboradores, para sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente en Palacio Nacional, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbau y tratar temas de seguridad.

El punto central de las conversaciones será la formalización del entendimiento en materia de seguridad, que contempla un conjunto de acciones bilaterales para fortalecer la protección en la región.

Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana adelantó que el encuentro se desarrollaría en un ambiente cordial, resultado de meses de trabajo y acuerdos previos.

Asimismo, adelantó que pondrá sobre la mesa su preocupación por la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, además de otros temas de interés para la agenda bilateral.

Entre estos, destacó la relación comercial y el reciente cierre de la frontera derivado de la detección del gusano barrenador en el ganado mexicano, situación que ha afectado a productores nacionales.

Reciben a Marco Rubio en México destacados funcionarios

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, se destacaron en la recepción y acompañamiento de Marco Rubio durante su visita para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Recordemos que la mandataria estimó que la reunión con el funcionario estadounidense podría extenderse hasta dos horas. Posteriormente, ambos ofrecerían una conferencia de prensa conjunta con el Secretario de Relaciones Exteriores.

Reiteró que su administración mantiene una buena relación con su similar estadounidense, pese a los comentarios emitidos recientemente por Donald Trump.

