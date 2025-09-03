Cerrar X
Marco Rubio y De la Fuente ofrecerán conferencia

El secretario de Estado de EUA encabezará una rueda de prensa junto a De la Fuente, después de sostener un encuentro con Sheinbaum en Palacio Nacional

  • 03
  • Septiembre
    2025

Este mediodía, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezará una rueda de prensa junto al canciller Juan Ramón de la Fuente, después de sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Se prevé que durante la conferencia, programada a las 11:45 horas en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ambos funcionarios den a conocer los acuerdos alcanzados entre la administración de Sheinbaum y la del presidente Donald Trump, principalmente en materia de seguridad.

La agenda de Rubio, de acuerdo con el Departamento de Estado, contempla temas como las acciones contra los cárteles de la droga; medidas para frenar el tráfico de estupefacientes, en particular de fentanilo; la contención de la migración irregular hacia Estados Unidos; así como la promoción de la prosperidad económica compartida y la concreción de acuerdos en materia comercial.


