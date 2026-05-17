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Internacional

España no tramistirá final de Eurovisión en apoyo a Palestina

La televisión pública española (RTVE) decidió no transmitir Eurovisión 2026 y expresó apoyo a Palestina ante la polémica por la participación de Israel

  • 17
  • Mayo
    2026

La televisión pública española RTVE lanzó un comunicado este sábado sobre su decisión de no transmitir la final del Festival de Eurovisión 2026, como una forma de apoyo a Palestina.

“El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina”, expresó la cadena en un mensaje transmitido minutos antes de su informativo nocturno de las 21:00 horas.

El pronunciamiento también fue difundido en inglés: “The Eurovision Song Contest is a competition, but human rights are not. There is no room for indifference. Peace and justice for Palestine”.

RTVE decidió no participar en esta edición del certamen musical, marcando así la primera ausencia de España en Eurovisión desde 1961. La medida surge en medio de la polémica por la permanencia de Israel dentro del concurso europeo, situación que ha provocado críticas y llamados de diversos sectores culturales y sociales en Europa.

La postura de la televisora española se suma a las expresiones de inconformidad que han surgido alrededor del festival debido al conflicto en Gaza, convirtiendo la edición 2026 de Eurovisión en una de las más politizadas de los últimos años.


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