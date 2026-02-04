Samuel García destaca incidencia delictiva más baja del sexenio

Al cerrar el mes de enero con una cifra de 41 homicidios, Nuevo León registró los indicadores en delitos de alto impacto más bajos de los últimos años.

Al participar en la Mesa de Construcción de la Paz, el gobernador Samuel García destacó que el arranque de este año ha sido excelente al reportar la incidencia más baja del sexenio.

Dijo que se busca superar los récords de reducción de 2025.

El mes cerró con 41 homicidios acumulados, la cifra más baja en los últimos dos años.

Cierra enero con 1.3 de promedio diario de homicidios

Esto significó que el promedio diario de homicidios cerrara enero en 1.3, un 76.7% por debajo de los 5.6 homicidios promediados por día en los meses de mayo y junio de 2024.

Igualmente, el promedio diario de los cuatro tipos de robo de alto impacto (casa habitación, negocio, persona y vehículo) se sostuvo en 28, el mes más bajo en los últimos dos años, empatado con junio de 2025.

En cuanto a violencia de género, el indicador se mantuvo en niveles de contención, al promediar 56 reportes por día, un 13% por debajo del mismo mes del año pasado y el más bajo en los últimos dos años.

Los resultados de este mes de enero se suman a la etapa de contención de delitos que desde los últimos meses se ha presentado en el Estado, como resultado de los esfuerzos de coordinación de las autoridades de todos los niveles de gobierno.

La Mesa de Construcción de Paz, realizada en el Palacio de Gobierno, está integrada por las corporaciones de seguridad de los municipios metropolitanos y los titulares y delegados en Nuevo León de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Además, participan representantes de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia, así como de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de la Agencia Estatal de Investigaciones.

