Identifican a sospechoso de explosión de clínica en California

Las autoridades han identificado a un hombre de 25 años de California como la persona responsable de la explosión en una clínica de fertilidad en Palm Springs.

Las autoridades dicen que el sospechoso, Guy Edward Bartkus de Twentynine Palms, es la misma persona que fue encontrada cerca de un vehículo carbonizado junto a la clínica.

Akil Davis, el jefe de la oficina del FBI en Los Ángeles, indicó en una conferencia de prensa el domingo que los investigadores estaban revisando los escritos dejados por Bartkus que podrían arrojar luz sobre su estado mental.

Sus escritos eran de naturaleza "anti pro-vida", según una publicación en redes sociales el domingo de Bilal Essayli, el fiscal federal en Los Ángeles. The Associated Press informó el sábado por la noche que esos escritos comunicaban la creencia de que el mundo no debería estar poblado.

"El sujeto tenía ideaciones nihilistas y este fue un ataque dirigido contra la instalación de FIV", declaró Davis. "No se equivoquen: estamos tratando esto, como dije ayer, como un acto intencional de terrorismo".

La explosión hirió a otras cuatro personas además de matar a Bartkus, aunque Davis dijo que todos los embriones en la instalación fueron salvados.

"Buenos ganan uno, malos cero", expresó.

La explosión del sábado es "probablemente la bomba más grande que hemos tenido en el sur de California ", agregó Davis. Las autoridades estaban ejecutando una orden de registro en Twentynine Palms como parte de la investigación.

El sospechoso publicó escritos en línea e intentó grabar la explosión, aunque las autoridades señalan que el video no se subió en línea. Un funcionario que no estaba autorizado para discutir detalles del ataque habló bajo condición de anonimato con The Associated Press.

La explosión destruyó la clínica American Reproductive Centers en el exclusivo Palm Springs, aunque un médico dijo a la Associated Press que su personal estaba a salvo.

"Gracias a Dios hoy resultó ser un día en el que no tenemos pacientes", manifestó el doctor Maher Abdallah, quien dirige la clínica, a la AP en una entrevista telefónica.

