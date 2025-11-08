Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T091937_731_fd443ef41d
Nacional

México niega tener reporte de atentado contra embajadora israelí

El Gobierno de México aseguró este viernes no tener información sobre el presunto atentado contra la embajadora de Israel en México

  • 08
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de México aseguró este viernes no tener información sobre el presunto atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, denunciado por Tel Aviv.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que “no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México”.

La aclaración surge después de que el Ministerio de Exteriores de Israel publicara un mensaje agradeciendo a las autoridades mexicanas por desarticular “una red terrorista dirigida por Irán” que habría intentado atacar a Kranz-Neiger el pasado verano.

De acuerdo con el medio estadounidense Axios, la operación habría sido coordinada por una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní, que durante años ha reclutado agentes en América Latina “desde la embajada de Irán en Venezuela”.

Estados Unidos también responsabilizó a Irán por la supuesta trama y condenó los “abominables complots internacionales” de Teherán.

Por su parte, la Cancillería mexicana reiteró su disposición para mantener “una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas” en el país, en medio de las tensiones derivadas de las denuncias israelíes.


