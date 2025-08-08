Cerrar X
México pide pruebas de nexos de Maduro con el Cártel de Sinaloa

Sheinbaum exigió pruebas a Estados Unidos para sustentar las acusaciones que vinculan al presidente venezolano Nicolás Maduro con el Cártel de Sinaloa

  • 08
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las acusaciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, sobre la presunta relación entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el Cártel de Sinaloa. 

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó la falta de evidencia que respalde dichas afirmaciones.

La mandataria, declaró que el gobierno mexicano no tiene ninguna investigación abierta sobre este tema y que, hasta la fecha, no existe evidencia que vincule a Maduro con el narcotráfico en México.

"Si tienen alguna prueba, que la muestren", retó a las autoridades estadounidenses.

Por su parte, la fiscal general Bondi, había ofrecido una recompensa de $50 millones de dólares por información que lleve al arresto de Maduro, acusándolo de narcotráfico y terrorismo.

Bondi aseguró que Maduro utiliza organizaciones terroristas, incluyendo el Cártel de Sinaloa, para introducir drogas y violencia en Estados Unidos, y que el Departamento de Justicia ya ha confiscado más de $700 millones de dólares en activos relacionados con el mandatario venezolano.

 


