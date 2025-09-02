México registra 17 muertes y más de 4,000 casos de sarampión

El secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, informó este martes que al 1 de septiembre de 2025 México registra 17 muertes y 4,353 casos confirmados de sarampión.

El estado más afectado es Chihuahua, que concentra más del 95% de los contagios, con 16 decesos y 4,051 diagnósticos confirmados.

Además de Chihuahua, se han registrado:

Sonora: 1 muerte y 87 contagios

Coahuila: 53 casos

Guerrero: 35 casos

El funcionario federal subrayó que se han establecido cercos sanitarios para frenar la propagación, aunque enfatizó que la vacunación es la única vía efectiva para contener la enfermedad.

“El sarampión solo se controla con vacunas. La vacunación es un acto de amor y protección; son gratuitas, seguras y salvan vidas”, declaró Kershenobich, quien pidió a la población acudir a los centros de salud, en especial en Chihuahua.

Actualmente, la cobertura nacional de vacunación contra sarampión alcanza 81.1%, aunque lo ideal es llegar al 95% para garantizar protección comunitaria.

Además, el secretario explicó que tras la pandemia de Covid-19 muchos niños dejaron de recibir vacunas. Por ello, se implementó un programa de recuperación en menores de seis años, con una tasa de avance del 92%.

Entre enero y agosto de este año, la dependencia ha aplicado 5 millones 980 mil 779 dosis de vacunas contra el sarampión.

Por otra parte, cabe mencionar que el sarampión es una infección viral que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte.

Se transmite al toser, estornudar o exhalar y tiene un alto nivel de contagio, lo que hace indispensable mantener la inmunización.

