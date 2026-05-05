México y EUA refuerzan acuerdo aéreo e integran al AIFA

Las secretarías de Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunciaron un acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos para fortalecer el marco bilateral de transporte aéreo entre ambos países.

El entendimiento busca consolidar un entorno más competitivo para la aviación, con reglas claras que permitan mejorar la movilidad de pasajeros y mercancías bajo estándares internacionales.

Autoridades mexicanas destacaron que el objetivo es garantizar transparencia y equidad en el sector, facilitando el intercambio comercial y la conectividad entre México y Estados Unidos.

COMUNICADO CONJUNTO RELACIONES EXTERIORES-COMUNICACIONES. "México y Estados Unidos acuerdan medidas para fortalecer el transporte aéreo bilateral".https://t.co/sbJqu1Vcvg pic.twitter.com/aR5AM4Zuhj — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 5, 2026

El AIFA, pieza clave en el nuevo esquema

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el reconocimiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como parte esencial de la infraestructura aeroportuaria del Valle de México.

El documento firmado contempla su integración formal en la oferta aeroportuaria metropolitana, así como su incorporación al Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015.

Además, ambas naciones acordaron mantener un canal de comunicación permanente sobre el desarrollo de operaciones aéreas entre el AIFA y ciudades estadounidenses.

Acceso equitativo y fortalecimiento de la carga

El acuerdo también establece condiciones para garantizar el acceso justo y transparente a la infraestructura aeroportuaria, tanto en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez como en el AIFA.

Dichas medidas están enfocadas particularmente en el transporte de carga, con el objetivo de ampliar alternativas operativas y fortalecer la logística binacional.

Se espera que estas acciones beneficien tanto a empresas como a usuarios, al mejorar la eficiencia en el traslado de mercancías entre ambos países.

Como parte de los compromisos, se conformará un grupo de trabajo integrado por autoridades de la SICT y el DOT, encargado de supervisar la implementación del acuerdo.

Este equipo también analizará regulaciones en Estados Unidos y podrá recibir propuestas del sector, permitiendo la participación activa de aerolíneas de ambos países en el fortalecimiento de sus operaciones, especialmente en materia de carga aérea.

Apuesta por mayor conectividad internacional

Con este acuerdo, el gobierno mexicano reafirma su intención de impulsar la conectividad internacional y consolidar infraestructura estratégica.

De manera paralela, la SICT continúa implementando medidas para incrementar las operaciones en el AIFA, con el objetivo de fortalecer su papel dentro del sistema aeroportuario nacional.

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