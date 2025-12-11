Podcast
Nuevo León

Interno de Cadereyta, transforma vidas al impartir clases

Interno del penal de Cadereyta imparte clases a compañeros, demostrando que la educación puede cambiar destinos y reconstruir vidas

Dentro del Centro de Reinserción de Cadereyta hay un ejemplo claro de compromiso con las personas privadas de la libertad. 

Se trata de Roberto, quien lleva varios años dentro del penal y, desde hace tiempo, dedica sus días a impartir clases de primaria y secundaria a otros internos, convencido de que la educación es una herramienta esencial para reconstruir vidas.

“Orden y disciplina. Lo que estamos haciendo: cambiando el pensamiento de muchos compañeros, muchos compañeros que anduvieron mal. Y yo invito a todos, yo invito a todos a que vengan a estudiar”, comentó. 

Roberto reconoce la importancia de que quienes permanecen dentro del penal tengan acceso a oportunidades educativas reales.

“Las familias ven el cambio de ellos. Ven el cambio de que ya le están echando más a la escuela y la gente se va contenta porque les han dado sus certificados, y se van contentos los muchachos.”

Con varios años dentro, Roberto, por el simple hecho de querer ayudar a las personas, se acercó voluntariamente para dar clases, y explica que esta labor no solo beneficia a los demás, sino que también lo transforma a él mismo.

“Lo que estamos haciendo en la escuela es algo que muchos lo están aceptando, y les ha agradado todo el estudio. Yo los apoyo en lo que puedo, en lo que está a mi alcance aquí. Pero también los muchachos, ya tener 50 elementos ahí en el salón, pues vamos fuertes.”

Su historia destaca el valor de los programas educativos dentro de los centros penitenciarios y cómo, a través del esfuerzo colectivo y el compromiso personal, es posible generar espacios de crecimiento, esperanza y reinserción social efectiva.

“Pues los saludo a todos, se sientan, los motivo diciéndoles que le echen ganas en una plática, a escucharlos. Todos traen problemas diferentes y los motivo a que terminen la escuela.”

Roberto continúa impartiendo clases con dedicación, convencido de que la educación, dentro y fuera de las celdas, tiene el poder de cambiar destinos.


