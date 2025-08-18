Cerrar X
Niega Pemex desabasto de gasolina y presume alza en producción

Pemex aseguró que no existe desabasto de gasolina en el país y destacó un aumento del 47% en la producción de combustibles durante 2025

Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó que exista desabasto de gasolina en el país y garantizó el suministro nacional, al tiempo que informó un incremento del 47% en la producción de combustibles durante el primer semestre de 2025.

La empresa estatal explicó que los ajustes recientes en Nuevo León, Chiapas y el Valle de México se debieron únicamente a labores de mantenimiento programadas, que fueron atendidas y solucionadas de manera oportuna.

Producción alcanza 685 mil barriles diarios

De acuerdo con el comunicado, la producción nacional de gasolinas, diésel y turbosina pasó de 466 a 685 mil barriles diarios, cifra que refleja el repunte más significativo de los últimos años.

Pemex afirmó que mantiene un monitoreo permanente para garantizar la distribución en todo el país y aplicar acciones correctivas en caso de ser necesario, con el objetivo de consolidar su papel como garante de la soberanía energética.

La petrolera también explicó que, a raíz de la reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28, áreas estratégicas como Exploración y Producción, Transformación Industrial y Pemex Logística se integraron a la empresa matriz.

Este proceso ha permitido mejorar la eficiencia operativa y reducir costos internos gracias a la coordinación entre procesos industriales, logística y comercialización.

Impacto en finanzas y precios de la gasolina

Aunque Pemex Logística dejó de facturar un promedio de 6 mil millones de pesos mensuales en servicios internos desde marzo, la compañía subrayó que este cambio no afecta su salud financiera, ya que responde a un criterio administrativo.

De hecho, Pemex reportó una utilidad neta acumulada de 16 mil millones de pesos en el periodo enero-junio de 2025.

Además, como parte de la Estrategia Nacional de Estabilización de Precios, la empresa implementó un mecanismo voluntario que ha reducido el precio promedio de la gasolina regular en aproximadamente un peso por litro.

Finalmente, Pemex reiteró que el suministro de combustibles está garantizado en todo el país y que continuará vigilando la producción y distribución para mantener la estabilidad energética.

“Pemex mantiene un monitoreo permanente para asegurar el suministro y aplicar las acciones correctivas que se requieran, en su carácter de garante de la soberanía energética de nuestro país”, subrayó la petrolera en el comunicado.

 


