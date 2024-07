'No es serio': AMLO ve especulación de Tesla en planta de NL

"Esto la verdad no es serio, porque no podrían hacerse en Estados Unidos los vehículos que se consuman en EE.UU., no es porque no tengan capacidad tecnológica y capital, tienen una gran experiencia en producir automóviles, sino porque son muy altos sus costos de producción en EE.UU., entonces les afectaría a sus consumidores", indicó el tabasqueño.