Nacional

No es solo en México: Sheinbaum compara lluvias con otros países

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las recientes inundaciones en la Ciudad y el Estado de México son producto del cambio climático

  • 01
  • Octubre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la estrategia de su gobierno frente a las fuertes lluvias registradas en el Valle de México durante los últimos días.

Tras las críticas por las severas inundaciones en zonas de Iztapalapa y Nezahualcóyotl, la mandataria subrayó que los fenómenos son consecuencia directa del cambio climático y que las autoridades aplicaron de inmediato protocolos de emergencia.

Sheinbaum explicó que existe un plan previamente establecido que incluye la participación de Protección Civil, Conagua, el Plan DN-III y el Plan Marina, en caso de ser necesario.

Detalló que, tras el desalojo del agua en las colonias afectadas, se levantó un censo casa por casa para cuantificar daños y entregar apoyos.

En el municipio de Nezahualcóyotl ya comenzó la entrega de un primer apoyo de 8 mil pesos a las familias registradas.

“A todos los afectados se les apoyará, está muy claro cuáles fueron las zonas más dañadas”, afirmó.

Obras integrales en puntos críticos

La presidenta adelantó que en un plazo de 15 días se dará a conocer un plan de obras para las dos zonas metropolitanas más impactadas:

  • La del Puente de la Concordia, entre Iztapalapa y Los Reyes-La Paz
  • El límite de Nezahualcóyotl con la colonia La Colmena, en Iztapalapa

Ambas, dijo, requieren intervenciones integrales para reducir riesgos en futuras temporadas de lluvias.

“No es exclusivo de México, es global”

Ante los señalamientos de la oposición, Sheinbaum mostró imágenes de inundaciones recientes en países como España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Nigeria, Filipinas e Indonesia, entre otros, y sostuvo que se trata de un fenómeno mundial agravado por el cambio climático.

“Seguramente lo que pasa en España también es responsabilidad de Morena”, ironizó, al insistir en que la intensidad de huracanes y lluvias se ha incrementado en todo el planeta.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal  recordó que en lo que va del año México enfrentó también al huracán Erick y que las lluvias de septiembre fueron de las más intensas en al menos cuatro décadas.

“La zona hoy está más urbanizada y por eso hay mayor afectación, pero lo importante es que atendemos de manera coordinada”, concluyó.

 


Comentarios

