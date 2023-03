No intervendrá ningún gobierno extranjero en México: AMLO

Tras las declaraciones de congresistas y políticos republicanos de Estados Unidos (EUA) sobre designar a los cárteles de droga en México como organizaciones terroristas, para evitar el tráfico de fentanilo de México a EUA, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se permitirá que ningún país extranjero intervenga en el país.

'Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos, que intervengan fuerzas armadas en nuestro territorio', aseguró el mandatario federal durante su conferencia de prensa matutina.

Ante esta acción, el presidente de la República detalló que presentará información sobre esta iniciativa a los ciudadanos mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, así como a las personas hispanas; igualmente detallara los planes de seguridad que realiza el Estado para combatir el narcotráfico.

También calificó la iniciativa de irresponsable, así como una ofensa al 'pueblo', junto a la independencia y soberanía de México.

'Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto; lo que dijo ayer este senador, no lo permitimos, porque México se respeta', sostuvo.