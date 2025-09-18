Cerrar X
Papa envía 'aliento, solidaridad y esperanza' al pueblo de México

El Papa León XIV envió un mensaje de 'aliento, solidaridad y esperanza' al pueblo de México, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)

El Papa León XIV envió un mensaje de “aliento, solidaridad y esperanza” al pueblo de México, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en el marco de la primera visita de los miembros de la Iglesia mexicana a Roma.

En un comunicado difundido en redes sociales, la CEM señaló que durante el encuentro el Pontífice los animó “a caminar en comunión, como una sola Iglesia llamada por Cristo a construir la paz y a testificar la esperanza que Dios regala especialmente a través de los jóvenes y las familias”.

La reunión contó con la presencia de Ramón Castro, obispo de la diócesis de Cuernavaca y presidente de la CEM; Héctor Mario Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México; y Jorge Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Conferencia, León XIV también ofreció “su bendición apostólica para todos los mexicanos”.

El Consejo de Presidencia de la CEM inició su visita a Roma el pasado 15 de septiembre, con una agenda que incluye encuentros con distintos dicasterios vaticanos.

El martes 16 de septiembre, los obispos mexicanos acudieron a la Secretaría de Estado de la Santa Sede y a los dicasterios para los Obispos y para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

“Estos encuentros tuvieron como propósito fortalecer los lazos de comunión con la Iglesia universal y renovar el compromiso de trabajar en unidad pastoral”, puntualizó la CEM.

Como parte de su estancia, los obispos también visitaron el Pontificio Colegio Mexicano, residencia para sacerdotes que realizan estudios en Roma, y celebraron una misa en la tumba del apóstol Pedro en la Basílica de San Pedro.


